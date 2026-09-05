Marsiglia-Paris FC, terza giornata di Ligue 1: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della sfida del Velodrome.
Dall'altra parte, il Paris FC arriva al Vélodrome con un punto in più e con una fiducia costruita soprattutto sulla solidità mostrata nelle prime due giornate. Dopo lo 0-0 con il Troyes, il netto 3-0 rifilato al Nizza ha dato sostanza a un avvio ancora imbattuto, confermando una squadra capace di concedere pochissimo e, quando trova campo, di essere incisiva. Liam Rosenior dovrà però fare i conti con assenze pesanti anche davanti, in particolare quelle di Ikoné e Koleosho. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI MARSIGLIA-PARIS FC. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.
Dove vedere Marsiglia-Paris FC in diretta TV e streaming
Marsiglia-Paris FC è la sfida valida per la terza giornata di Ligue 1, con il calcio d'inizio previsto per domenica 6 settembre alle ore 20:45. Il match del Velodrome non sarà trasmesso da alcuna emittente televisiva, ma i telespettatori potranno seguire l'andamento del confronto in tempo reale sulle pagine social e sui siti ufficiali dei due rispettivi club. Un'ulteriore possibilità è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Ligue 1 e cercare Marsiglia-Paris FC tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.
Come accedere allo streaming di Marsiglia-Paris FCPer cercare Marsiglia-Paris FC nel palinsesto live è necessario:
- scegliere l'operatore;
- accedere al proprio account oppure completare la registrazione;
- aprire la sezione dedicata agli eventi live;
- selezionare il calcio e la Ligue 1;
- cercare Marsiglia-Paris FC tra le partite di domenica 6 settembre;
- verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.
Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.
Marsiglia-Paris FC: data, orario e informazioni sulla partita
La sfida si giocherà domenica 6 settembre 2026 allo stadio Velodrome di Marsiglia. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 20:45. La partita non sarà trasmessa da nessuna emittente televisiva in Italia.
- Partita: Marsiglia-Paris FC
- Competizione: Ligue 1
- Data: domenica 6 settembre 2026
- Orario: 20:45
- Stadio: Velodrome
- Diretta TV: nessuna copertura televisiva
- Streaming: nessuna copertura in streaming
- Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù
Qui MarsigliaL’Olympique Marsiglia arriva alla sfida del Vélodrome con la necessità di reagire immediatamente al 2-0 subito sul campo del Monaco. La squadra di Bruno Genesio aveva iniziato il campionato con il convincente 4-0 allo Strasburgo, ma a Montecarlo ha mostrato qualche difficoltà soprattutto negli ultimi metri, nonostante un possesso palla prolungato. Il fattore Vélodrome può però cambiare completamente lo scenario: l’OM è imbattuto nelle ultime quattro gare casalinghe di campionato e davanti al proprio pubblico ha spesso trovato soluzioni offensive con grande continuità.
Qui Paris FCIl Paris FC si presenta invece a Marsiglia forte di un avvio molto più lineare: la squadra di Liam Rosenior è ancora imbattuta e nell'ultima giornata ha travolto il Nizza per 3-0, confermando soprattutto una solidità difensiva che l'ha portata, insieme al Monaco, a essere una delle due squadre ancora senza gol subiti dopo due giornate. Il dato più interessante è quindi la capacità del Paris FC di arrivare al Vélodrome senza aver ancora concesso una rete in campionato.
Probabili formazioni di Marsiglia-Paris FCMARSIGLIA (4-2-3-1): De Lange; Weah, Egan-Riley, Cornelius, Palmieri; Abdelli, Hojbjerg; Harit, Gomes, Paixao; Gouiri. Allenatore: Bruno Genesio
PARIS FC (4-2-3-1): Trapp; Camara, Coppola, Otavio, Chergui; Lopez, Lees-Melou; Kebbal, Pagis, Simon; Sinayoko. Allenatore: Liam Rosenior
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