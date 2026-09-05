Marsiglia torna al Vélodrome dopo il passo falso di Monaco con l’obiettivo di dare continuità a quella partenza travolgente contro lo Strasburgo e, soprattutto, di trasformare la spinta del proprio pubblico in una risposta immediata. I tre punti raccolti nelle prime due giornate raccontano solo in parte il momento della squadra di Bruno Genesio, che ha già mostrato un potenziale offensivo importante ma anche qualche difficoltà nel tradurre il possesso in occasioni concrete nelle gare più equilibrate. L'assenza di Kondogbia priva la mediana di un elemento prezioso per equilibrio e letture, mentre il forfait di Paixao toglie imprevedibilità e velocità negli ultimi metri. Per questo sarà particolarmente importante il rendimento di Højbjerg, già tra i giocatori più convincenti di questo avvio: dalla sua capacità di dare ordine alla manovra può passare una parte significativa della reazione marsigliese. VEDI MARSIGLIA-PARIS FC IN DIRETTA STREAMING SU BET365 Iltorna al Vélodrome dopo il passo falso di Monaco con l’obiettivo di dare continuità a quella partenza travolgente contro lo Strasburgo e, soprattutto, di trasformare la spinta del proprio pubblico in una risposta immediata. I tre punti raccolti nelle prime due giornate raccontano solo in parte il momento della squadra di, che ha già mostrato un potenziale offensivo importante ma anche qualche difficoltà nel tradurre il possesso in occasioni concrete nelle gare più equilibrate. L'assenza dipriva la mediana di un elemento prezioso per equilibrio e letture, mentre il forfait ditoglie imprevedibilità e velocità negli ultimi metri. Per questo sarà particolarmente importante il rendimento di, già tra i giocatori più convincenti di questo avvio: dalla sua capacità di dare ordine alla manovra può passare una parte significativa della reazione marsigliese.

Dall'altra parte, il Paris FC arriva al Vélodrome con un punto in più e con una fiducia costruita soprattutto sulla solidità mostrata nelle prime due giornate. Dopo lo 0-0 con il Troyes, il netto 3-0 rifilato al Nizza ha dato sostanza a un avvio ancora imbattuto, confermando una squadra capace di concedere pochissimo e, quando trova campo, di essere incisiva. Liam Rosenior dovrà però fare i conti con assenze pesanti anche davanti, in particolare quelle di Ikoné e Koleosho. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI MARSIGLIA-PARIS FC. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Marsiglia-Paris FC in diretta TV e streaming

Marsiglia-Paris FC è la sfida valida per la terza giornata di Ligue 1, con il calcio d'inizio previsto per domenica 6 settembre alle ore 20:45. Il match del Velodrome non sarà trasmesso da alcuna emittente televisiva, ma i telespettatori potranno seguire l'andamento del confronto in tempo reale sulle pagine social e sui siti ufficiali dei due rispettivi club. Un'ulteriore possibilità è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Ligue 1 e cercare Marsiglia-Paris FC tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Marsiglia-Paris FC

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Ligue 1; cercare Marsiglia-Paris FC tra le partite di domenica 6 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Per cercarenel palinsesto live è necessario:

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Marsiglia-Paris FC: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà domenica 6 settembre 2026 allo stadio Velodrome di Marsiglia. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 20:45. La partita non sarà trasmessa da nessuna emittente televisiva in Italia.

Partita: Marsiglia-Paris FC

Marsiglia-Paris FC Competizione: Ligue 1

Ligue 1 Data: domenica 6 settembre 2026

domenica 6 settembre 2026 Orario: 20:45

20:45 Stadio: Velodrome

Velodrome Diretta TV: nessuna copertura televisiva

nessuna copertura televisiva Streaming: nessuna copertura in streaming

nessuna copertura in streaming Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Qui Marsiglia

Qui Paris FC

Probabili formazioni di Marsiglia-Paris FC

L’arriva alla sfida del Vélodrome con la necessità di reagire immediatamente al 2-0 subito sul campo del Monaco. La squadra diaveva iniziato il campionato con il convincente 4-0 allo Strasburgo, ma a Montecarlo ha mostrato qualche difficoltà soprattutto negli ultimi metri, nonostante un possesso palla prolungato. Il fattore Vélodrome può però cambiare completamente lo scenario: l’OM è imbattuto nelle ultime quattro gare casalinghe di campionato e davanti al proprio pubblico ha spesso trovato soluzioni offensive con grande continuità.Ilsi presenta invece a Marsiglia forte di un avvio molto più lineare: la squadra diè ancora imbattuta e nell'ultima giornata ha travolto il Nizza per 3-0, confermando soprattutto una solidità difensiva che l'ha portata, insieme al Monaco, a essere una delle due squadre ancora senza gol subiti dopo due giornate. Il dato più interessante è quindi la capacità del Paris FC di arrivare al Vélodrome senza aver ancora concesso una rete in campionato.(4-2-3-1): De Lange; Weah, Egan-Riley, Cornelius, Palmieri; Abdelli, Hojbjerg; Harit, Gomes, Paixao; Gouiri.: Bruno Genesio

PARIS FC (4-2-3-1): Trapp; Camara, Coppola, Otavio, Chergui; Lopez, Lees-Melou; Kebbal, Pagis, Simon; Sinayoko. Allenatore: Liam Rosenior