Mavericks-Bulls Streaming e Diretta LIVE: dove vedere la NBA in TV

Mavericks-Bulls: info partita, dove vedere la parte conclusiva della regular season della NBA in Diretta TV e in Streaming Gratis su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 12 aprile 2026 (modifica il 12 aprile 2026 | 10:32)

Mavericks-Bulls, duello tra scontente. È stata una stagione deludente per entrambe che hanno ormai poco da dire in termini di classifica, ma vogliono comunque chiudere con un minimo di orgoglio e qualche segnale positivo per il futuro.

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Qui Mavericks — I Dallas Mavericks stanno attraversando un momento complicato, con una serie di sconfitte consecutive che ha evidenziato tutte le difficoltà di una stagione molto al di sotto delle aspettative. Il rendimento recente racconta una squadra che fatica a trovare continuità su entrambi i lati del campo: l’attacco produce, ma non con la costanza necessaria, mentre la fase difensiva concede troppo agli avversari.

Anche il contesto generale è pesante, con diverse assenze che hanno ridotto profondità e soluzioni nelle rotazioni. Nonostante ciò, Dallas continua a cercare riferimenti offensivi e a dare spazio a chi può sfruttare queste ultime partite per mettersi in mostra.

Qui Bulls — Sul fronte opposto, i Chicago Bulls vivono una situazione molto simile. Anche loro arrivano da un periodo negativo, con poche vittorie nelle ultime uscite e una difesa che fatica a contenere il ritmo degli avversari.

Le prestazioni sono state altalenanti, con alcuni momenti di buona produzione offensiva che però non sono bastati a cambiare l’inerzia delle partite. La squadra continua a mostrare qualche spunto interessante a livello individuale, ma senza la solidità necessaria per trasformare le buone serate in risultati concreti.