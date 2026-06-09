Dalle qualificazioni al tabellone principale, adesso arriva la prova più difficile. James McCabe inaugura il proprio cammino nel Libema Open affrontando uno dei giocatori più attesi del torneo, il belga Zizou Bergs, in una sfida valida per il primo turno dell'ATP 250 di 's-Hertogenbosch. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI MCCABE-BERGSCLICCA SU BET365.

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Il momento dei due tennisti

Per l'australiano il percorso è già iniziato da alcuni giorni. I successi ottenuti contro Coleman Wong e Sander Jong hanno permesso a McCabe di conquistare l'accesso al main draw e di accumulare ulteriore confidenza con l'erba olandese. Numero 233 del ranking mondiale, il tennista australiano ha costruito gran parte della propria esperienza sul cemento, ma nel corso della stagione ha già disputato diversi incontri sulla superficie erbosa.

Sul lato opposto della rete ci sarà invece Zizou Bergs, numero 40 del mondo e ottava testa di serie del torneo. Il belga arriva nei Paesi Bassi dopo la delusione del Roland Garros, dove è stato eliminato al primo turno da Tomas Machac, ma conserva ottimi ricordi del Libema Open. Proprio qui, nel 2025, riuscì infatti a spingersi fino alla finale, confermando di poter essere competitivo anche sull'erba nonostante i risultati migliori della sua carriera siano arrivati soprattutto tra cemento e terra battuta.

La differenza di classifica e di esperienza nel circuito ATP assegna a Bergs i favori del pronostico, ma McCabe avrà dalla sua due partite già disputate nel torneo e una maggiore familiarità con le condizioni di gioco della Myresjöhus Arena. Una variabile che potrebbe rendere l'incontro più interessante di quanto suggeriscano i numeri della vigilia.

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