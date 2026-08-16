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Iaquinta e Delvecchio ospiti del Memorial Andrea Nardulli
Il campionato belga 2026/27 prosegue con la seconda giornata, che propone la sfida tra Mechelen-Standard Liegi, in programma domenica 16 agosto alle ore 18:30. Le due squadre arrivano all'appuntamento ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale: il Mechelen è fermo a 0 punti, mentre lo Standard Liegi ha conquistato 1 punto nel primo turno.
La formazione di casa proverà a sfruttare il fattore campo per reagire dopo l'esordio negativo, mentre lo Standard Liegi cercherà di trasformare il pareggio della prima giornata in un risultato più importante. I tre punti rappresentano quindi un'occasione preziosa per entrambe.
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Il Mechelen cerca il riscattoIl Mechelen affronta la seconda giornata davanti ai propri tifosi con l'obiettivo di conquistare i primi punti della stagione. Dopo una partenza senza punti, la squadra di casa dovrà cercare una reazione immediata per evitare di perdere ulteriore terreno.
Il fattore campo potrebbe rappresentare un'arma importante, ma sarà necessario aumentare l'incisività offensiva e mantenere grande attenzione in fase difensiva.
Lo Standard Liegi vuole sbloccarsiLo Standard Liegi arriva all'appuntamento con 1 punto in classifica dopo il pareggio dell'esordio. La formazione ospite vuole ora trasformare quel risultato in una vittoria, cercando di sfruttare le occasioni che si presenteranno nel corso della partita.
La trasferta sul campo del Mechelen non sarà semplice, ma lo Standard può affrontarla con l'obiettivo di rimanere imbattuto e, soprattutto, conquistare il primo successo del campionato.
Il momento delle due squadreLa sfida tra Mechelen e Standard Liegi mette di fronte due squadre ancora alla ricerca della prima vittoria. I padroni di casa sono fermi a quota zero, mentre gli ospiti hanno un solo punto.
Il confronto può quindi rappresentare un'occasione importante per entrambe: il Mechelen vuole sbloccarsi davanti al proprio pubblico, mentre lo Standard punta a fare un passo avanti dopo il pareggio della prima giornata.
Le probabili formazioni di Mechelen-Standard LiegiLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa sfida valida per la seconda giornata del campionato belga.
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