L’Independiente Medellin torna davanti al proprio pubblico con l’obiettivo di conquistare una vittoria fondamentale per rilanciarsi nel Gruppo A di Copa Libertadores. Dopo un avvio complicato, la squadra colombiana non può permettersi ulteriori passi falsi contro il Cusco, formazione che finora ha perso entrambe le gare disputate nella competizione. Guarda ora Medellin-Cusco GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Independiente Medellin

Il cammino dell’nelle prime due giornate ha lasciato sensazioni contrastanti. Il pareggio interno per 1-1 contro l’Estudiantes all’esordio aveva mostrato una squadra organizzata e capace di giocarsela contro un avversario di alto livello, ma anche ancora poco cinica nella gestione delle occasioni create.

Molto più complicata, invece, la trasferta in Brasile contro il Flamengo, dove i colombiani hanno sofferto enormemente il ritmo e la qualità offensiva dei brasiliani, uscendo sconfitti con un pesante 4-1.

Qui Cusco

Ilarriva invece in Colombiae con poche certezze dopo le prime due giornate di. La squadra peruviana ha perso 2-0 contro il Flamengo in una gara dove ha faticato enormemente a creare occasioni offensive, mentre contro l’Estudiantes è arrivata un’altra sconfitta per 2-1, maturata però dopo una prestazione leggermente più competitiva rispetto all’esordio.

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Medellin-Cusco, probabili formazioni

: Chaux; Chaverra Renteria, Londono, Loboa; Mena, Catano, Serna, Fabra, Chaverra; Fydriszewski, Gonzalez.: Sebastian Botero

Cusco (4-3-3): Diaz; Ruidias, Fuentes, Ampuero, Bolivar; Soto, Valenzuela, Herrera; Silva, Callejo, Carabajal. Allenatore: Alejandro Orfila

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