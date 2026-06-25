Mensik-Samuel: info partita, diretta TV e Streaming Gratis del torneo ATP di Wimbledon, disponibile gratuitamente su Bet365

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Il giovane talento ceco Jakub Mensik affronta il britannico Toby Samuel in un match che mette a confronto una delle nuove promesse del circuito con un giocatore sostenuto dal pubblico di casa. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Mensik-Samuel: dove vedere il WTA di Wimbledon in TV e in Streaming

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Day Twelve: The Championships - Wimbledon 2026

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Partite in streaming live
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Qui Mensik

Mensik arriva con aspettative elevate grazie a un tennis moderno basato su servizio potente, dritto aggressivo e capacità di giocare punti brevi. L’erba può esaltare le sue caratteristiche, anche se dovrà dimostrare di saper gestire variazioni e palle basse tipiche della superficie.

Qui Samuel

Samuel affronta il match senza grande pressione: il fattore campo può aiutarlo a trovare energia e coraggio, soprattutto nei momenti importanti. Per sorprendere il ceco dovrà però evitare scambi troppo aperti e cercare di portare la partita su un piano tattico e imprevedibile.

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