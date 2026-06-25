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Qui MensikMensik arriva con aspettative elevate grazie a un tennis moderno basato su servizio potente, dritto aggressivo e capacità di giocare punti brevi. L’erba può esaltare le sue caratteristiche, anche se dovrà dimostrare di saper gestire variazioni e palle basse tipiche della superficie.
Qui SamuelSamuel affronta il match senza grande pressione: il fattore campo può aiutarlo a trovare energia e coraggio, soprattutto nei momenti importanti. Per sorprendere il ceco dovrà però evitare scambi troppo aperti e cercare di portare la partita su un piano tattico e imprevedibile.
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