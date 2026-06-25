Il giovane talento ceco Jakub Mensik affronta il britannico Toby Samuel in un match che mette a confronto una delle nuove promesse del circuito con un giocatore sostenuto dal pubblico di casa. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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arriva con aspettative elevate grazie a un tennis moderno basato su, dritto aggressivo e capacità di giocare punti brevi. L’erba può esaltare le sue caratteristiche, anche se dovrà dimostrare di saper gestire variazioni e palle basse tipiche della superficie.affronta il match senza grande pressione: il fattore campo può aiutarlo a trovare energia e coraggio, soprattutto nei momenti importanti. Per sorprendere il ceco dovrà però evitare scambi troppo aperti e cercare di portare la partita su un piano tattico e imprevedibile.

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