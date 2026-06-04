La prima semifinale del Roland Garros metterà di fronte due giocatori che stanno vivendo momenti molto diversi della propria carriera. Da una parte Alexander Zverev, numero uno del seeding rimasto in corsa e grande favorito per la conquista del titolo. Dall'altra il giovane Jakub Mensik, classe 2005, autentica rivelazione del torneo e pronto a giocare la sua prima semifinale Slam.

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Il momento dei due tennisti

Il percorso di Jakub Mensik rappresenta una delle storie più belle di questa edizione del Roland Garros. Il tennista nato a Prostějov, in Moravia, ha raggiunto per la prima volta in carriera una semifinale Slam, confermando una crescita che negli ultimi mesi è stata costante e impressionante.

Nei quarti di finale il ceco ha eliminato il brasiliano Joao Fonseca, altro giovane talento molto atteso, imponendosi in tre set nonostante i favori del pronostico pendessero dalla parte del sudamericano. Mensik ha dominato la prima parte dell'incontro, disputando due set praticamente perfetti e senza concedere neppure una palla break.

Se Mensik rappresenta il futuro, Alexander Zverev è invece il presente del tennis mondiale. Il tedesco arriva a questa semifinale in ottime condizioni fisiche e mentali, dopo aver gestito con autorevolezza il proprio percorso nel torneo.

Nei quarti di finale ha affrontato Rafael Jodar in un match che si è rivelato più complicato del previsto soltanto nella fase iniziale. Il primo set è stato infatti deciso al tie-break, ma una volta conquistato il vantaggio Zverev ha alzato il livello del proprio tennis, dominando i successivi due parziali e chiudendo con il punteggio di 7-6(3), 6-1, 6-3.

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