Daniel Mérida e Ben Shelton si affrontano nel primo turno del Roland Garros. Shelton arriva con status da numero 6 del mondo ma con risultati recenti altalenanti dopo il titolo di Monaco e alcune eliminazioni premature. Mérida Aguilar ha mostrato progressi importanti nel circuito, con buoni risultati nei Challenger e un buon impatto anche nei tornei ATP. Il match vede Shelton nettamente favorito, ma con attenzione ai game iniziali e alla possibilità di un primo set più lungo del previsto. Guarda ora il Roland Garros GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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