Secondo turno a Wimbledon per Elise Mertens, chiamata a confermare i favori del pronostico contro la giovane russa Maria Timofeeva. Sul prato londinese va in scena una sfida tra l'esperienza della belga, ormai presenza fissa ai vertici del circuito, e l'entusiasmo della russa, che punta a proseguire il suo sorprendente cammino nel torneo. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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si presenta all'appuntamento dopo un esordio convincente, chiuso con un successo in due set contro Laura Siegemund (6-2, 6-4). La belga ha mostrato un servizio incisivo e un tennis aggressivo, sfruttando al meglio le occasioni in risposta e confermando un buon stato di forma sull'erba.arriva al secondo turno con grande fiducia dopo la vittoria a sorpresa su Beatriz Haddad Maia per 6-3, 6-2. La russa ha impressionato per solidità e qualità in risposta, gestendo gli scambi con intelligenza e dimostrando di poter mettere in difficoltà anche avversarie di livello superiore.

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