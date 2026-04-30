Metz e Monaco, di fronte due realtà che arrivano all’appuntamento di sabato, valido per il 32° turno, con obiettivi completamente opposti e una differenza di classifica molto netta. Il Metz è infatti ultimo in classifica con 16 punti dopo 31 giornate; il Monaco, invece, si presenta a questa trasferta da settima forza del campionato con 51 punti, ancora pienamente in corsa per un posto nelle prossime coppe europee. Guarda ora Metz-Monaco GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Metz

Qui Monaco

Ilarriva alla sfida senza aver vinto nelle ultime cinque partite di campionato, con un bilancio recente di. L’ultimo turno ha confermato il momento complicato: il pirotecnico, una gara che ha messo in evidenza sia la capacità di restare dentro le partite sia, soprattutto, le enormi fragilità difensive.

Il Monaco arriva invece con una classifica solida ma ancora non definitiva: i biancorossi sono settimi con 51 punti in 31 partite e restano pienamente agganciati alla corsa per le prime cinque posizioni.

La squadra ha mostrato una buona continuità recente, con 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime 5 giornate, e soprattutto con un dato importante: in trasferta segna in media 1.40 gol a partita, confermando una produzione offensiva costante anche lontano da casa. L’ultimo match, terminato 2-2 contro il Tolosa, ha allungato a due la serie di partite senza sconfitte.

Metz-Monaco, probabili formazioni

Metz (3-5-2): Sy, Sane, Yegbe, Mboula, Sarr, Deminguet, Stambouli, Toure, Tsitaishvili, Hein, Kvilitaia.

Monaco (4-2-3-1): Hradecky, Teze, Kehrer, Faes, Mawissa, Camara, Zakaria, Akliouche, Ansu Fati, Adingra, Balogun.

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