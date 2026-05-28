Il Roland Garros entra sempre più nel vivo e tra gli incontri in programma al terzo turno spicca quello tra Alex Michelsen e Rafael Khodar, due giocatori che stanno vivendo un momento positivo e che sognano di continuare il proprio percorso nel prestigioso Slam francese.

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Il momento dei due tennisti

La sfida si giocherà sulla tradizionale terra battuta di Parigi, una superficie che spesso premia resistenza, pazienza e capacità di costruire il punto. Caratteristiche che potrebbero influenzare in modo significativo l'andamento del match, soprattutto considerando le qualità mostrate dai due tennisti nel corso delle ultime settimane.

Michelsen arriva all'appuntamento dopo aver evidenziato numeri particolarmente interessanti nei game conquistati durante le sue recenti uscite. L'americano ha dimostrato una buona continuità di rendimento e una crescente sicurezza nei momenti chiave degli incontri, aspetti che gli hanno permesso di guadagnare terreno nel torneo e di presentarsi a questo turno con grande fiducia.

Anche Khodar, però, può guardare con ottimismo alla sfida. Lo spagnolo ha infatti fatto registrare statistiche molto positive nel corso del suo cammino, confermando una notevole efficacia soprattutto negli scambi prolungati e nelle situazioni di maggiore pressione. Il suo rendimento sulla terra battuta rappresenta uno dei principali motivi di interesse in vista di questo confronto.

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