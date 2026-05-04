Midtjylland-Viborg: dove vedere la Superligaen in Streaming e in Tv

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Midtjylland, Olsson è malato ma aiuta i compagni ad alzare il trofeo...
Il Midtjylland arriva alla sfida contro il Viborg nel pieno della lotta per il titolo danese, ma con un rendimento altalenante nelle ultime settimane. La squadra di Herning aveva raccolto una vittoria importante sul campo del Brøndby per 2-1, ma successivamente aveva rallentato con il pareggio interno contro il Sønderjyske e la sconfitta casalinga per 1-0 contro il Nordsjælland. In mezzo anche l’eliminazione amara dall’Europa League contro il Nottingham Forest ai calci di rigore, dopo aver vinto l’andata in Inghilterra. Meno pressioni per il Viborg che si presenta alla sfida dopo aver battuto il Brøndby in trasferta e il Nordsjælland in casa. Guarda ora Midtjylland-Viborg GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Midtjylland-Viborg, probabili formazioni
FC Midtjylland (3-4-2-1): Ólafsson; Diao, Han-beom Lee, Erlic; Mbabu, Pedro Bravo, Billing, Bak Jensen; Osorio, Simsir; Cho Gue-sung. Allenatore: Mike Tullberg
Viborg FF (4-4-2): Lund; Bidstrup, Kirkegaard, Anyembe, Bundgaard; Jørgensen, Jalal, Hoedemakers, Beck; Nouck Horneman, Hanza. Allenatore: Nickolai Lund
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