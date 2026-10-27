Il Milan cerca punti per restare vicino alla vetta, mentre il Bologna vuole proseguire la risalita iniziata con Palladino
Milan-Bologna riporta i rossoneri a San Siro nel turno infrasettimanale: si gioca mercoledì 28 ottobre 2026 alle 18:30, per la nona giornata di Serie A. La squadra di Ruben Amorim cerca un altro risultato positivo per mantenere il contatto con le prime posizioni, mentre gli emiliani vogliono dare continuità ai progressi delle ultime settimane. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
Il Milan arriva all’appuntamento con diciotto punti e nessuna sconfitta in campionato. Il Bologna ne conta otto, sette dei quali conquistati dopo l’arrivo di Raffaele Palladino. Una differenza importante in classifica, ma anche due squadre che cercano conferme prima di un altro fine settimana di campionato. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.
Dove vedere Milan-Bologna in TV e streamingMilan-Bologna sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, con calcio d’inizio alle 18:30 di mercoledì 28 ottobre. Data, orario ed emittente sono confermati dal calendario ufficiale del club rossonero. Per guardare l’incontro sul televisore sarà possibile utilizzare l’app DAZN sulle smart TV e sui dispositivi compatibili. La diretta streaming sarà accessibile anche dal sito della piattaforma attraverso un computer, oppure tramite l’applicazione per smartphone e tablet. La partita sarà disponibile anche su DAZN 1, canale 214 di Sky, per i clienti con gli abbonamenti necessari e l’opzione dedicata attiva.
Milan, l’imbattibilità sostiene la corsa nelle prime posizioniCinque vittorie e tre pareggi hanno permesso al Milan di mantenere un passo competitivo nelle prime otto giornate. I risultati contro Juventus, Lazio e Sassuolo hanno mosso la classifica senza interrompere l’imbattibilità, mentre i cinque successi, l'ultimo ad Udine siglato da Pulisic e Hutchinson, hanno portato i rossoneri a quota diciotto. La squadra di Amorim conserva margini di crescita nella qualità e nella continuità delle prestazioni. Il confronto con il Bologna richiederà soprattutto precisione nella costruzione e capacità di trasformare il possesso in occasioni, evitando di lasciare isolato Gonçalo Ramos. Il calendario aggiunge un altro elemento: dopo questa partita arriverà il derby con l’Inter. La gestione delle energie avrà quindi un peso, ma il Milan deve prima affrontare un avversario che ha ritrovato fiducia e organizzazione.
Bologna, Palladino ha cambiato il rendimento dei rossoblùIl Bologna ha raccolto sette punti nelle quattro partite disputate con Palladino in panchina. Le vittorie contro Lecce e Cagliari e il pareggio con il Torino hanno consentito agli emiliani di risalire dopo un avvio difficile, nonostante la sconfitta contro l’Inter. Il cambio di allenatore ha prodotto una risposta concreta nei risultati. A San Siro servirà però un ulteriore passo avanti: i rossoblù dovranno mantenere compattezza senza rinunciare a portare uomini nella metà campo avversaria. La presenza di Bernardeschi e Cambiaghi ai lati di Odgaard può offrire soluzioni differenti. Per renderle efficaci sarà importante superare la prima pressione del Milan e trovare passaggi che consentano agli attaccanti di ricevere senza essere subito costretti a ripiegare.
La chiave tattica: Cisse tra le linee, Bologna pericoloso sulle corsieCon il 4-4-1-1 previsto, il Milan potrebbe cercare Cisse nello spazio davanti alla difesa bolognese. I movimenti del giovane rossonero dovranno collegare Musah e Jashari a Ramos, che potrà alternare il sostegno alla manovra agli attacchi in profondità. Il Bologna può provare a sfruttare l’ampiezza garantita da Zortea e Miranda, accompagnati dai movimenti di Bernardeschi e Cambiaghi.
Per Hutchinson e Bartesaghi sarà quindi importante aiutare i terzini, evitando che gli esterni rossoblù possano avanzare senza opposizione. In mezzo al campo il confronto tra le due coppie centrali potrebbe essere deciso dal contributo dei giocatori offensivi. Se Cisse riuscirà a ricevere alle spalle di Ferguson e Pobega, il Milan potrà costringere un difensore a uscire dalla linea. Se invece il Bologna recupererà palla e troverà subito i propri attaccanti, potrà mettere alla prova le coperture rossonere.
Le probabili formazioni: Ramos davanti, Odgaard riferimento del BolognaIl Milan dovrebbe schierarsi con il 4-4-1-1. Maignan sarà il portiere, con Tomori, De Winter, Pavlovic e Diawara nella linea difensiva. Hutchinson e Bartesaghi agiranno sulle fasce di centrocampo, mentre Musah e Jashari occuperanno la zona centrale. Cisse dovrebbe giocare alle spalle dell’unica punta Gonçalo Ramos.
Il Bologna dovrebbe rispondere con il 3-4-3, affidando la porta a Skorupski. La difesa sarà composta da Darmian, Casale e Theate. Sulle corsie spazio a Zortea e Juan Miranda, con Ferguson e Pobega in mezzo. Il tridente offensivo vedrà Bernardeschi e Cambiaghi ai lati di Odgaard.
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Diawara; Hutchinson, Musah, Jashari, Bartesaghi; Cisse; Gonçalo Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.
BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Juan Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi. Allenatore: Raffaele Palladino.
Milan-Bologna: orario e canali della diretta
- Competizione: Serie A, 9ª giornata
- Data: mercoledì 28 ottobre 2026
- Orario: 18:30
- Stadio: Giuseppe Meazza, Milano
- Diretta TV: app DAZN; DAZN 1 sul canale 214 di Sky con opzione attiva
- Streaming: DAZN
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