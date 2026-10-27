Milan-Bologna riporta i rossoneri a San Siro nel turno infrasettimanale: si gioca mercoledì 28 ottobre 2026 alle 18:30, per la nona giornata di Serie A. La squadra di Ruben Amorim cerca un altro risultato positivo per mantenere il contatto con le prime posizioni, mentre gli emiliani vogliono dare continuità ai progressi delle ultime settimane. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il Milan arriva all’appuntamento con diciotto punti e nessuna sconfitta in campionato. Il Bologna ne conta otto, sette dei quali conquistati dopo l’arrivo di Raffaele Palladino. Una differenza importante in classifica, ma anche due squadre che cercano conferme prima di un altro fine settimana di campionato. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Dove vedere Milan-Bologna in TV e streaming

Milan, l’imbattibilità sostiene la corsa nelle prime posizioni

, con calcio d’inizio alle. Data, orario ed emittente sono confermati dal calendario ufficiale del club rossonero. Per guardare l’incontro sulsarà possibile utilizzare l’app DAZN sulle smart TV e sui dispositivi compatibili. La diretta streaming sarà accessibile anche dal sito della piattaforma attraverso un computer, oppure tramite l’applicazione per smartphone e tablet. La partita sarà disponibile anche su, per i clienti con gli abbonamenti necessari e l’opzione dedicata attiva.Cinque vittorie e tre pareggi hanno permesso aldi mantenere un passo competitivo nelle prime otto giornate. I risultati contro Juventus, Lazio e Sassuolo hanno mosso la classifica senza interrompere l’imbattibilità, mentre i cinque successi, l'ultimo ad Udine siglato da Pulisic , hanno portato i rossoneri a quota diciotto. La squadra di Amorim conserva margini di crescita nella qualità e nella continuità delle prestazioni. Il confronto con ilrichiederà soprattutto precisione nella costruzione e capacità di trasformare il possesso in occasioni, evitando di lasciare isolato. Il calendario aggiunge un altro elemento: dopo questa partita arriverà il derby con l’Inter. La gestione delle energie avrà quindi un peso, ma il Milan deve prima affrontare un avversario che ha ritrovato fiducia e organizzazione.

UDINE, ITALIA - 25 OTTOBRE: Omari Hutchinson del Milan festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Udinese Calcio e AC Milan allo Stadio Friuli il 25 ottobre 2026 a Udine, Italia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

Bologna, Palladino ha cambiato il rendimento dei rossoblù

La chiave tattica: Cisse tra le linee, Bologna pericoloso sulle corsie

Ilha raccolto sette punti nelle quattro partite disputate conin panchina. Le vittorie contro Lecce e Cagliari e il pareggio con il Torino hanno consentito agli emiliani di risalire dopo un avvio difficile, nonostante la sconfitta contro l’Inter. Il cambio di allenatore ha prodotto una risposta concreta nei risultati. A San Siro servirà però un ulteriore passo avanti: i rossoblù dovranno mantenere compattezza senza rinunciare a portare uomini nella metà campo avversaria. La presenza diai lati dipuò offrire soluzioni differenti. Per renderle efficaci sarà importante superare la prima pressione del Milan e trovare passaggi che consentano agli attaccanti di ricevere senza essere subito costretti a ripiegare.Con ilprevisto, il Milan potrebbe cercarenello spazio davanti alla difesa bolognese. I movimenti del giovane rossonero dovranno collegare, che potrà alternare il sostegno alla manovra agli attacchi in profondità. Ilpuò provare a sfruttare l’ampiezza garantita da, accompagnati dai movimenti di Bernardeschi e Cambiaghi.

Per Hutchinson e Bartesaghi sarà quindi importante aiutare i terzini, evitando che gli esterni rossoblù possano avanzare senza opposizione. In mezzo al campo il confronto tra le due coppie centrali potrebbe essere deciso dal contributo dei giocatori offensivi. Se Cisse riuscirà a ricevere alle spalle di Ferguson e Pobega, il Milan potrà costringere un difensore a uscire dalla linea. Se invece il Bologna recupererà palla e troverà subito i propri attaccanti, potrà mettere alla prova le coperture rossonere.

BOLOGNA, ITALIA - 17 OTTOBRE: Marcus Thuram dell'FC Internazionale Milano colpisce il pallone di testa sotto la pressione di Nicolo Casale del Bologna FC 1909, segnando il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Bologna FC e FC Internazionale allo Stadio Renato Dall'Ara il 17 ottobre 2026 a Bologna, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Le probabili formazioni: Ramos davanti, Odgaard riferimento del Bologna

Ildovrebbe schierarsi con ilsarà il portiere, connella linea difensiva.agiranno sulle fasce di centrocampo, mentreoccuperanno la zona centrale.dovrebbe giocare alle spalle dell’unica punta

Il Bologna dovrebbe rispondere con il 3-4-3, affidando la porta a Skorupski. La difesa sarà composta da Darmian, Casale e Theate. Sulle corsie spazio a Zortea e Juan Miranda, con Ferguson e Pobega in mezzo. Il tridente offensivo vedrà Bernardeschi e Cambiaghi ai lati di Odgaard.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Diawara; Hutchinson, Musah, Jashari, Bartesaghi; Cisse; Gonçalo Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Juan Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi. Allenatore: Raffaele Palladino.

Milan-Bologna: orario e canali della diretta