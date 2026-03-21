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Milano-Sassari streaming gratis: dove vederla in diretta tv live

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Lo streaming gratis della gara Milano-Sassari: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

La sfida di Lega A Basket tra Milano e Sassari si gioca domenica 22 marzo alle ore 16:00. Il Milano arriva al match forte della quarta posizione in classifica e punta a consolidare il proprio piazzamento tra le prime, mentre la Sassari, tredicesima, cerca punti preziosi per risalire la graduatoria e dare slancio alla propria stagione.

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La diretta di Milano-Sassari è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming live del match e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Attivando un account su Sisal, Lottomatica o Goldbet, è possibile seguire gratuitamente la diretta di Milano-Sassari.

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    Il Milano punta a sfruttare esperienza, solidità difensiva e qualità offensiva per restare competitivo e confermare la propria posizione tra le prime.

    La Sassari proverà a reagire con energia e determinazione, cercando di sorprendere gli avversari e conquistare punti preziosi in trasferta.

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