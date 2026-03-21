La sfida di Lega A Basket tra Milano e Sassari si gioca domenica 22 marzo alle ore 16:00. Il Milano arriva al match forte della quarta posizione in classifica e punta a consolidare il proprio piazzamento tra le prime, mentre la Sassari, tredicesima, cerca punti preziosi per risalire la graduatoria e dare slancio alla propria stagione.
La diretta streaming
Milano-Sassari streaming gratis: dove vederla in diretta tv live
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Dove vedere Milano-Sassari in diretta TV e in streaming LIVE—
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Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
Il Milano punta a sfruttare esperienza, solidità difensiva e qualità offensiva per restare competitivo e confermare la propria posizione tra le prime.
La Sassari proverà a reagire con energia e determinazione, cercando di sorprendere gli avversari e conquistare punti preziosi in trasferta.
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