La sfida di Lega A Basket tra Milano e Sassari si gioca domenica 22 marzo alle ore 16:00. Il Milano arriva al match forte della quarta posizione in classifica e punta a consolidare il proprio piazzamento tra le prime, mentre la Sassari , tredicesima, cerca punti preziosi per risalire la graduatoria e dare slancio alla propria stagione.

Dove vedere Milano-Sassari in diretta TV e in streaming LIVE

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