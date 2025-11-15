Segui Milano-Trapani in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri dove e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Lega A

Redazione Derby Derby Derby 15 novembre 2025 (modifica il 15 novembre 2025 | 17:54)

Fra i match più interessanti dell'ottava giornata del campionato di Serie A di basket c'è Olimpia Milano-Trapani. La sfida del Forum di Assago è in programma domenica 16 novembre con palla a due alle ore 18 e mette di fronte la terza contro la sesta in classifica.

Guarda Milano-Trapani GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Milano-Trapani in diretta TV e streaming gratis — Milano-Trapani sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta la Serie A italiana. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Milano-Trapani sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su DAZN, ma per entrambe le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto Bet365 è invece l'unico modo per guardare gratuitamenteMilano-Trapani in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Milano-Trapani nella sezione Live Streaming.

Tutto quello che devi sapere su Olimpia Milano-Trapani di domenica — L'Olimpia ha finora totalizzato 10 punti, frutto di 5 vittorie e 2 sconfitte in questo campionato. La squadra è reduce dal doppio turno vittorioso in Eurolega contro Lione ed Olympiacos e va a caccia del quinto succeso di fila in martch ufficiali e sesto e si conta soltanto le gare interne.

Ad Assago arriva Trapani sesta in classifica con una sola vittoria in meno dei rivali, utima delle quali 96-90 nello scorso weekend contro Cremona. Anche i siciliani hanno vinto il loro match europeo del midweek battendo 101-88 gli israeliani del Bnei Herzliya. Nella scorsa stagione Milano e Trapani si sono divisi equamente le vittorie con fattore campo sempre decisivo.

I probabili quintetti di partenza di Milano-Trapani — Per Milano il playmaker sarà Ellis, Bolmaro guardia, Guduric ala piccola,Ricci ala grande e Nebo centro. Trapani con Ford play, Petrucelli guardia, Allen ed Eboua ali con Alibegovic numero 5.

OLIMPIA MILANO - Ellis, Bolmaro, Guduric, Ricci, Nebo. All. Messina

TRAPANI - Ford, Petrucelli, Allen, Eboua, Alibegovic. All. Repesa.

Non perdere l’occasione di seguire Milano-Trapani in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie A italiana di basket. Non perderti nemmeno un canestro di Milano-Trapani in streaming live gratis su Bet365!