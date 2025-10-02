La Championship inglese ci propone una sfida molto equilibrata tra due compagini che hanno molto da dire. Sabato 4 ottobre alle ore 16:00 il Millwall ospita il West Bromwich Albion al The Den: la sfida si presenta già come un importante crocevia stagionale, con entrambe le squadre a quota 11 punti in classifica e pronte ad affrontarsi senza esclusione di colpi. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Millwall-West Bromwich Albion GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Championship direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Millwall-West Bromwich Albion in diretta live. Il match, in programma sabato 4 ottobre alle ore 16:00 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.
Il momento delle due squadre—
La curiosità di questa sfida riguarda i precedenti tra le due squadre: infatti gli ultimi cinque incontri tra Millwall e West Bromwich Albion sono tutti terminati in pareggio con sole due reti segnate per squadra. Un sostanziale equilibrio che potrebbe interrompersi proprio in questa occasione. Altro elemento in comune è l'unica vittoria a testa nelle ultime cinque partite giocate, che testimoniano il momento non facile sia per i padroni di casa che per gli ospiti. Si preannuncia dunque una gara delicata, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza.
Le probabili formazioni della sfida—
Millwall (4-4-1-1): Benda, Byran, Cooper, Crama, Leonard, Ballo, Mazou-Sacko, Luongo, Emakhu, Smallbone, Coburn. Allenatore: Alex Neil
West Bromwich Albion (4-4-2): Griffiths, Campbell, Phillips, Mepham, Taylor, Junior, Molumby, Mowatt, Johnston, Price, Heggebo. Allenatore: Ryan Mason
