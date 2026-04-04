Milwaukee punta su ordine e gestione, Memphis su ritmo e produzione offensiva

Stefano Sorce 4 aprile 2026 (modifica il 4 aprile 2026 | 18:23)

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Il momento delle due squadre — Milwaukee prova a restare dentro le partite con una certa logica di gioco, anche senza il suo riferimento principale. L’assenza di Giannis cambia tutto, ma non cancella completamente l’identità dei Bucks, che restano una squadra capace di costruire tiri puliti quando riesce a rallentare il ritmo. Il 47.7% dal campo racconta proprio questo: meno volume, ma discreta qualità nelle conclusioni. Il problema emerge quando la partita si apre troppo, perché la difesa fatica a contenere e il margine si assottiglia rapidamente.

Memphis, invece, vive una situazione ancora più fragile. Le tante assenze hanno tolto continuità e riferimenti, ma non hanno cancellato del tutto la capacità di produrre gioco. I Grizzlies continuano a segnare oltre 115 punti di media e a muovere bene il pallone. Il limite è evidente dietro: quasi 120 punti concessi a partita. Questo li obbliga a giocare spesso partite ad alto punteggio, dove il controllo diventa secondario rispetto al ritmo.

Probabili quintetti di Milwaukee-Memphis — Milwaukee Bucks: Rollins, Green, Kuzma, Portis, Turner.

Memphis Grizzlies: Jerome, Coward, Spencer, Hendricks, Koloko.