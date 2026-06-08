Il primo turno del WTA 250 di 's-Hertogenbosch mette di fronte Greetje Minnen e Janice Tjen in una sfida inedita che potrebbe offrire spunti interessanti. Le due tenniste arrivano all'appuntamento dopo aver già accumulato esperienza sull'erba nelle scorse settimane, ma con percorsi e aspettative differenti.

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Il momento delle due tenniste

Non esistono precedenti tra le due giocatrici nel circuito professionistico, un fattore che aggiunge ulteriore curiosità a un confronto che vede Minnen partire con i favori del pronostico grazie alla maggiore esperienza e ai risultati ottenuti negli ultimi anni su questa superficie.

La tennista belga ha costruito una parte importante della propria carriera proprio sui campi veloci e sull'erba, dove il suo tennis aggressivo e lineare riesce spesso a esprimersi al meglio. Nelle settimane precedenti ha affrontato il tradizionale percorso di avvicinamento alla stagione dei prati, riuscendo anche a superare diverse qualificazioni e dimostrando una discreta continuità di rendimento.

A Birmingham, tuttavia, il cammino di Minnen si è interrotto prima del previsto. Un risultato che non cancella però le buone indicazioni emerse dal suo rendimento complessivo sull'erba, superficie sulla quale continua a essere una delle giocatrici più affidabili del circuito di seconda fascia.

Dall'altra parte della rete ci sarà Janice Tjen, giovane tennista indonesiana che sta cercando di ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel panorama internazionale. Anche lei ha disputato il torneo di Birmingham, riuscendo a spingersi fino agli ottavi di finale e mostrando segnali incoraggianti sul piano del gioco e della crescita personale.

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