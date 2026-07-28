IL campionato brasiliano propone la sfida valida per la 21ª giornata tra Mirassol-Remo, in programma nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 luglio alle 00:30 italiane. Si tratta di uno scontro diretto fondamentale nella corsa alla salvezza: il Mirassol è diciottesimo con 19 punti, mentre il Remo occupa il diciannovesimo posto a quota 18. Una vittoria potrebbe consentire a una delle due squadre di rilanciarsi e lasciare le ultime posizioni della classifica.

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Il Mirassol cerca punti pesanti davanti ai propri tifosi

Il

arriva a questo appuntamento con la necessità di interrompere il momento difficile e conquistare tre punti fondamentali. La formazione di casa occupa il diciottesimo posto con 19 punti e vuole sfruttare il fattore campo per superare una diretta concorrente nella lotta per la permanenza in Serie B.

I padroni di casa proveranno a imporre il proprio ritmo sin dai primi minuti, cercando di sfruttare il sostegno del pubblico e di creare occasioni per indirizzare la partita.

Il Remo vuole il sorpasso in classifica

Il

si presenta alla sfida con appena un punto di ritardo rispetto agli avversari e sa che un successo gli permetterebbe di scavalcare il Mirassol in graduatoria. La formazione ospite proverà a disputare una gara ordinata, facendo leva sulla solidità difensiva e sulle ripartenze per colpire nei momenti decisivi.

Per il Remo si tratta di una delle partite più importanti della stagione, con in palio punti che potrebbero avere un peso determinante nella corsa salvezza.

Il momento delle due squadre

La sfida tra

e

mette di fronte due squadre separate da un solo punto e impegnate nella lotta per uscire dalla zona retrocessione. L'equilibrio in classifica rende questo confronto particolarmente importante, con entrambe le formazioni chiamate a evitare passi falsi.

Chi riuscirà a conquistare la vittoria potrà rilanciare le proprie ambizioni e affrontare con maggiore fiducia il prosieguo del campionato.

Le probabili formazioni di Mirassol-Remo

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero schierare i migliori undici a disposizione per una sfida valida per la 21ª giornata del campionato brasiliano.

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