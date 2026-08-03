Per alcune squadre rappresenta una tappa del percorso, per altre un'occasione destinata a entrare nella storia. Martedì 4 agosto alle ore 19:00, il Mjallby ospiterà lo Slovan Bratislava nell'andata del terzo turno preliminare di UEFA Champions League, con l'obiettivo di sfruttare il fattore campo per alimentare il sogno di raggiungere i playoff. Gli slovacchi, forti di una maggiore esperienza internazionale, proveranno invece a indirizzare subito il doppio confronto. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI MJALLBY-SLOVAN BRATISLAVA CLICCA SU BET365.

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Il momento del Mjallby

Gli svedesi stanno vivendo la prima avventura europea della loro storia dopo il trionfo nell'ultima Allsvenskan. Nel turno precedente hanno eliminato i Lincoln Red Imps senza particolari difficoltà, grazie al netto successo ottenuto nella gara d'andata. In campionato, però, il rendimento continua a essere altalenante e la squadra è ancora lontana dalle posizioni di vertice, motivo per cui la Champions League rappresenta un'importante occasione per ritrovare entusiasmo.

Il momento dello Slovan Bratislava

Lo Slovan Bratislava si presenta alla sfida con grande fiducia. La formazione guidata da Yaya Touré ha superato l'Iberia 1999 nel turno precedente e ha iniziato nel migliore dei modi anche il nuovo campionato slovacco, vincendo le prime due partite. La solidità difensiva e la qualità offensiva mostrate nelle ultime settimane rendono gli ospiti una delle squadre più temibili di questo turno preliminare.

Cosa aspettarsi dalla partita

Il Mjallby proverà a sfruttare l'intensità e il sostegno del proprio pubblico per mettere in difficoltà una squadra più esperta a livello europeo. Lo Slovan Bratislava, invece, potrebbe gestire maggiormente il possesso e cercare di colpire nei momenti chiave della gara, puntando a conquistare un risultato favorevole in vista del ritorno.

Probabili formazioni Mjallby-Slovan Bratislava

Il Mjallby dovrebbe confermare il collaudato 3-4-3 con Bergstrom al centro dell'attacco, supportato da Samuelsen e Youssef.

Lo Slovan Bratislava potrebbe affidarsi ancora alla coppia offensiva formata da Kukharevych e Yirajang, con Mustafic pronto a partire dal primo minuto dopo l'ottimo impatto nelle ultime uscite.

Mjallby (3-4-3): Wallinder; Iqbal, Svanberg, Pettersson; Nielsen, Gustavsson, Leandersson, Stroud; Samuelsen, Bergstrom, Youssef.

Slovan Bratislava (3-5-2): Takac; Cruz, Bajric, Wimmer; Ibrahim, Pokorny, Mustafic, Medvedev, Maros; Kukharevych, Yirajang.

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