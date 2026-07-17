L'Allsvenskan propone un confronto che può cambiare gli equilibri nella zona centrale della classifica. Venerdì 17 luglio alle ore 19:00 il Mjallby ospiterà il Vasteras SK allo Strandvallen, con entrambe le squadre alla ricerca di un successo che potrebbe avvicinarle alla zona europea. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI MJALLBY-VASTERAS CLICCA SU BET365.

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Il momento del Mjallby

Il Mjallby vuole interrompere un periodo senza vittorie che dura dall'inizio di maggio. I campioni di Svezia in carica stanno vivendo una stagione meno brillante rispetto a quella dello scorso anno e arrivano all'appuntamento dopo la sconfitta interna contro l'AIK. Nonostante le difficoltà, la classifica resta corta e una vittoria permetterebbe ai padroni di casa di riavvicinarsi alle posizioni che valgono l'Europa.

Il momento del Vasteras

Il Vasteras continua invece a sorprendere nel campionato del ritorno in Allsvenskan. La neopromossa ha conquistato due vittorie consecutive contro Halmstad e Degerfors, confermando un ottimo stato di forma. La squadra sta mostrando personalità anche contro avversari più esperti e si presenta a questa trasferta con la possibilità di consolidare la propria posizione nella parte sinistra della classifica.

Cosa aspettarsi dalla partita tra Mjallby e Vasteras

Il Mjallby proverà a sfruttare il fattore campo per tornare al successo, affidandosi soprattutto alla qualità del proprio reparto offensivo. Il Vasteras, forte dell'entusiasmo accumulato nelle ultime settimane, potrebbe invece affrontare la gara con un atteggiamento propositivo, senza rinunciare ad attaccare. Le premesse lasciano immaginare una partita equilibrata e ricca di occasioni.

Probabili formazioni Mjallby-Vasteras

Karl Marius Aksum dovrebbe confermare il 3-4-3. Wallinder sarà il portiere, protetto da Miettinen, Noren e Pettersson. Sulle corsie agiranno Granath e Samuelsen, con Gustavsson ed Helge in mezzo al campo. In attacco spazio al tridente composto da Kjaer, Bergstrom e Manneh.

Il Vasteras dovrebbe rispondere con lo stesso sistema di gioco. Jager difenderà i pali, con Magnusson, Bonde e Keita nella linea difensiva. A centrocampo troveranno posto Gefvert, Diagne, Lushaku e Baggesen, mentre il reparto offensivo sarà formato da Gunnarsson, Ladefoged e Axel.

Mjallby (3-4-3): Wallinder; Miettinen, Noren, Pettersson; Granath, Gustavsson, Helge, Samuelsen; Kjaer, Bergstrom, Manneh.

Vasteras (3-4-3): Jager; Magnusson, Bonde, Keita; Gefvert, Diagne, Lushaku, Baggesen; Gunnarsson, Ladefoged, Axel.

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