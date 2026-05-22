Nel Gruppo Est di MLS una delle sfide più interessanti del weekend è quella tra Inter Miami e Philadelphia Union. Il match si terrà sabato 23 maggio alle 01:00 della notte italiana. La sfida sarà valida per la quindicesima giornata del campionato americano. Per scoprire come seguire la partita senza perdere neanche un minuto, continua a leggere l'articolo.

L'Inter Miami si presenta alla sfida al secondo posto della Major League Soccer Gruppo Est. Con 28 punti guadagnati in 14 partite, è distante soltanto due punti dal Nashville, che però ha una partita in meno e si candida ad essere una delle squadre più solide e competitive della stagione. La squadra di Messi, però, non è di certo da meno: al momento conta 8 vittorie e 4 pareggi in stagione. La squadra della Florida è sicuramente la favorita per la sfida di sabato, dato che il Philadelphia Union è al momento all'ultimo posto del Gruppo e, considerando l'intero campionato, è la squadra che ha totalizzato meno punti di tutti: soltanto sette, somma di una sola vittoria e ben quattro pareggi contro nove sconfitte ed una differenza reti che recita -10.

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