Il 18 ottobre si gioca l'ultima giornata di regular season di MLS, prima delle wild cards che danno il via ufficiale ai playoff il 22 ottobre. Californiani già alla post season, canadesi fuori da tutto.

La stagione regulare di Major League Soccer sta volgendo al termine. Ultime nottate prima dell'ultimo ballo in programma il 18 ottobre mentre dal 22 inizierà il programma dei playoff con le wild cards. Fra le grandi protagoniste di questa stagione ci sono i Los Angeles FC che questa notte ospitano Toronto al BMO Stadium con kick off alle ore 4,30. Con Bet365 puoi seguire Los Angeles FC-Toronto GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Los Angeles FC-Toronto in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta di Los Angeles FC-Toronto è gratuita per tutti gli utenti registrati: l'opzione possibile è quella di aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro per avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la MLS americana e in particolare la sfida del BMO Stadium direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrandoti ora su Bet365 e attivando il tuo conto potrai guardare gratisLos Angeles FC-Torontoin streaming live. Un altro modo per vedere la partita in diretta è tramire la piattaforma di Amazon Prime Video.

Verso Los Angeles FC-Toronto, come stanno le due squadre — I californiani sono quarti in western conference con 56 punti, 2 in meno di Minnesota che però ha giocato due gare in più. Ecco perchè con 16 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte LA ha ancora la possibilità di chiudere come terza testa di serie nella propria conference grazie anche a un finale di stagione pazzesco con 5 vittorie consecutive, ultima delle quali l'1-0 su Atlanta con rete decisiva di Bouange nel finale. I canadesi invece soo fuori dai giochi ormai da diverse settimane. La squadra è solo 12esima in eastern conference con ben 22 punti di ditacco dalla zona wild cards. Il ruolino di marcia di Toronto è di sole 5 vittorie, ben 14 pareggi e 13 sconfitte. Alquanto particolare il fatto che i canadesi arrivino da ben segni X consecutivi, ultimo il 2-2 in trasferta a Chicago con due goal subiti al 99esimo e 100esimo minuto.

Probabili formazioni Los Angeles FC-Toronto — Californiani senza gli infortunati Holm, Igor Jesus e Long. Ospiti con i forfait di Gomis, Long, Monlouis e Wingo.

LOS ANGELES FC (4-3-3) - Lloris; Palencia, Porteous, Nkosi, Smolyakov; Hollingshead, Segura, Delgado; Tillman, Martinez, Baluta. All. Chwerundolo.

TORONTO (4-3-3) - Johnson; Thompson, Rosted, Stefanovic, Petretta; Coello, Cifuentes, Dominguez; Corbeanu, Kerr, Mihajlovic. All. Fraser.