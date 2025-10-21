Scopri dove vedere la sfida tra Portland Timbers e Real Salt Lake comodamente su Bet365: la MLS in diretta streaming live gratis

Carmine Panarella 21 ottobre 2025 (modifica il 21 ottobre 2025 | 16:56)

La MLS, tra le tante gare interessanti, ci offre mercoledì 22 ottobre alle ore 22:00 la sfida tra Portland Timbers e RealSalt Lake in un match equilibrato e ricco di spunti, perché entrambe le squadre sono in cerca di punti importanti. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE PORTLAND TIMBERS-REAL SALT LAKE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Portland Timbers-Real Salt Lake diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della MLS direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Portland Timbers-Real Salt Lake” nella sezione Live Streaming

È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Portland Timbers-Real Salt Lake in diretta live. Il match, in programma mercoledì 22 ottobre alle ore 22:00 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che su Dazn in streaming.

Il momento delle due squadre — Il Portland Timbers arriva a questa sfida con un buon trend di risultati interni: nelle ultime venti partite casalinghe non hanno perso in ben sedici occasioni, evidenziando un fattore Providence Park davvero importante. Invece, il Real Salt Lake in trasferta soffre più del dovuto: nelle ultime quindici uscite è rimasto senza vittoria in dodici occasioni, segno di una difficoltà ad adattarsi lontano da casa.

Le probabili formazioni di Portland Timbers-Real Salt Lake — Il Portland Timbers potrebbe puntare su un 3-4-2-1, sfruttando la solidità difensiva con Surman e Zuparic al centro e la spinta sulla fascia per trovare maggiori spazi. Il Real Salt Lake, dal canto suo, dovrebbe preferire il 4-2-3-1, con Ruiz e Palacio in mediana come filtro, e Gonçalves, Gozo o Luna a supporto di Agada davanti.

Portland Timbers (3-4-2-1): Crépeau; Mosquera, FSurman, Zuparic; Ortiz, Chara, Ayala, S. Moreno; Pereira da Costa, Kelsy; Mora. Allenatore: Phil Neville

Real Salt Lake (4-2-3-1): Cabral; Caliskan, Glad, Junqua, Katranis; Ruiz, Palacio; Gonçalves, Gozo, Luna; Agada. Allenatore: Pablo Mastroeni

Non perdere l’occasione diseguire Portland Timbers-Real Salt Lake in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Portland Timbers-Real Salt Lake in streaming live gratis su Bet365.