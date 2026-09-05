Modena e Avellino arrivano alla terza giornata con tre punti di differenza in classifica, ma soprattutto con due avvii che raccontano storie diverse. I gialloblù hanno vinto entrambe le trasferte disputate, prima a Benevento e poi a Cremona, mostrando una concretezza che ha permesso alla squadra di Daniele Galloppa di partire immediatamente forte. Gli irpini, invece, hanno dovuto reagire al passo falso interno contro l’Arezzo, trovando una risposta convincente contro il Vicenza. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il ritorno del Modena al Braglia aggiunge però un elemento nuovo alla sfida: dopo due gare affrontate lontano da casa, i Canarini dovranno dimostrare che la partenza positiva non dipende soltanto dalla capacità di giocare senza le pressioni della propria casa. Per l’Avellino sarà invece il primo vero test esterno del campionato. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Modena-Avellino in TV e streaming

Modena-Avellino si gioca domenica 6 settembre alle ore 15:00 allo Stadio Alberto Braglia di Modena ed è valida per il terzo turno della Serie B 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su Dazn e su LaB Channel (Amazon Prime Video). I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di Dazn e di Amazon Prime Video.

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Qui Modena

Qui Avellino

Modena-Avellino, probabili formazioni

Ilsi presenta al Braglia con un ruolino praticamente perfetto: sei punti, cinque gol segnati e una sola rete incassata nelle prime due giornate. Il 2-1 di Benevento aveva già mostrato la capacità dei gialloblù di colpire nei momenti decisivi, ma il successivo 3-0 a Cremona ha dato ulteriore consistenza all’avvio della squadra di. Il tecnico sembra orientato a confermare lo stesso undici visto allo Zini, cone soprattuttoa comporre il tridente. Proprio Caso è stato uno degli uomini più incisivi di queste prime giornate, andando a segno sia contro il Benevento sia contro la Cremonese e diventando una delle principali fonti di pericolosità della squadra. Il dato interessante è che il Modena non ha costruito il proprio rendimento soltanto sull'attacco: la capacità di concedere appena una rete in 180 minuti suggerisce una squadra già abbastanza equilibrata, nonostantesia alla sua prima esperienza sulla panchina dei grandi.L’ha avuto bisogno di una partita per trovare la propria dimensione in campionato. Il ko per 2-1 contro l’Arezzo aveva lasciato qualche interrogativo, ma la risposta arrivata contro il Vicenza è stata netta: 3-0 e una prestazione capace di restituire fiducia alla squadra di. Il tecnico dovrebbe mantenere il 3-5-2, conchiamati a garantire ampiezza e concandidati a formare la coppia offensiva. Proprio l'inserimento dal primo minuto di Cheddira può offrire all’Avellino una presenza diversa negli ultimi metri rispetto alla gara precedente, soprattutto per attaccare la profondità e impegnare una linea difensiva che finora ha concesso poco. Il problema più evidente riguarda però il rendimento lontano dal Partenio: nelle ultime dieci trasferte di campionato gli irpini hanno raccolto appena due vittorie, accompagnate da tre pareggi e cinque sconfitte.: Chichizola; Tonoli, Nador, Nieling, Zampano; Bianco, Brugman, Santoro; Olzer, Ambrosino, Caso.: Daniele Galloppa

Avellino (3-5-2): Martinelli; Izzo, Simic, Enrici; Cancellotti; Palumbo, Palmiero, Besaggio, Moruzzi; Russo, Favilli. Allenatore: Alessandro Nesta

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Le chiavi di Modena-Avellino

Modena-Avellino: data, orario e canali

Partita : Modena-Avellino

: Modena-Avellino Competizione: Serie B 2026/2027

Giornata: Terza giornata

Data: Domenica 6 settembre 2026

Domenica 6 settembre Orario: 15:00

Stadio: Stadio Alberto Braglia

Stadio Alberto Braglia Diretta TV: Dazn, LaB Channel

Diretta streaming ufficiale: Dazn, LaB Channel

La sfida ruoterà soprattutto attorno al modo in cui l’riuscirà a contenere la spinta delsenza rinunciare alla propria fase offensiva. Il 3-5-2 dipuò creare densità centrale, ma sugli esterni dovrà prestare attenzione alle iniziative dei gialloblù e alla capacità didi trovare spazio partendo dalla fascia. Dall’altra parte,dovrà evitare che la maggiore aggressività del proprio tridente lasci scoperta la squadra alle transizioni, soprattutto seriuscirà ad attaccare la profondità. Molto dipenderà quindi dai duelli sulle corsie e dalla capacità delle due formazioni di trasformare il recupero palla in un’azione offensiva: ilha mostrato maggiore continuità nelle prime due uscite, ma l’arriva da una vittoria che può averne modificato l’inerzia.