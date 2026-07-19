La sfida di tennis tra Alex Molcan e Sebastian Ofner è valida per i sedicesimi di finale dell'ATP 250 di Kitzbuhel, in Austria, e si gioca lunedì 20 luglio alle ore 12:30. Un confronto molto interessante sulla terra battuta austriaca tra due giocatori esperti del circuito ATP, entrambi dotati di grande fisicità e abituati alle battaglie sui campi lenti. Il Generali Open di Kitzbuhel è uno storico torneo ATP 250 sulla terra rossa, in programma dal 20 al 25 luglio 2026 sui campi in altura della località tirolese. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Molcan arriva all'appuntamento dopo un ottimo periodo sulla terra battuta, superficie sulla quale ha ritrovato fiducia e risultati importanti. Ofner, invece, rappresenta il giocatore di casa e proverà a sfruttare il sostegno del pubblico austriaco per superare un avversario che in passato lo ha già messo in difficoltà. I due si sono già affrontati nel circuito ATP, con Molcan che ha vinto l'unico precedente disputato a Kitzbuhel nel 2023 dopo aver annullato anche due match point.

Alex Molcan: caratteristiche e carriera

Alex Molcan, nato nel 1997 in Slovacchia, è un tennista che ha costruito gran parte della propria carriera sulla terra battuta. Mancino naturale, ha raggiunto il numero 38 del ranking ATP e si è distinto soprattutto nei tornei Challenger, riuscendo anche a ottenere importanti risultati nel circuito maggiore.

Il suo tennis si basa sulla solidità da fondo campo, sulla capacità di prolungare gli scambi e su un'ottima lettura tattica dei punti. Il rovescio e le variazioni mancine rappresentano due delle sue armi principali, soprattutto sulla terra rossa dove può sfruttare maggiormente rotazioni e profondità.

Sebastian Ofner: caratteristiche e carriera

Sebastian Ofner, nato nel 1996 in Austria, è uno dei migliori tennisti austriaci della sua generazione. Ha raggiunto la top 40 mondiale e si è affermato come un giocatore molto competitivo soprattutto sulla terra battuta, superficie sulla quale riesce a esprimere al meglio il proprio tennis.

Il suo stile di gioco è caratterizzato da un servizio potente, grande presenza fisica e colpi pesanti da fondo campo. Ofner ama comandare gli scambi con il diritto e sfruttare la velocità dei suoi colpi per mettere pressione agli avversari.

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Il momento dei due tennisti

Molcan arriva a Kitzbuhel in un momento positivo, con la consapevolezza di poter tornare protagonista dopo alcune stagioni difficili. Il successo ottenuto contro Prizmic a Umag e il buon rendimento sulla terra battuta hanno restituito fiducia al tennista slovacco.

Ofner invece affronta il torneo di casa con motivazioni speciali. L'austriaco conosce molto bene le condizioni di Kitzbuhel e potrà contare sul supporto del pubblico, ma dovrà anche gestire la pressione di una sfida contro un avversario che in passato è già riuscito a batterlo su questi stessi campi.

Pronostico

L'ATP 250 di Kitzbuhel è uno dei tornei sulla terra battuta più particolari del calendario, grazie all'altitudine che rende le condizioni di gioco più rapide rispetto ad altri eventi sul rosso. Questo aspetto potrebbe favorire giocatori capaci di spingere con il servizio e con i colpi da fondo campo, come Ofner, ma la capacità di Molcan di rallentare il ritmo e costruire gli scambi resta un fattore molto importante.

La sfida appare molto equilibrata: Ofner ha il vantaggio del fattore campo e una maggiore potenza, mentre Molcan può contare su un tennis più vario e su un precedente favorevole proprio a Kitzbuhel. Il pronostico è leggermente dalla parte di Molcan, favorito per il passaggio del turno grazie alla maggiore efficacia sulla terra battuta e alla capacità di gestire meglio gli scambi lunghi, ma Ofner davanti al pubblico di casa rappresenta un avversario molto pericoloso e la partita potrebbe decidersi al terzo set.

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