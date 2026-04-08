Monaco-Lione: Diretta live e streaming gratuito del match

Monaco ha più struttura e controllo, ASVEL Lione vive di fiammate. Scopri come vederla gratuitamente

Stefano Sorce 8 aprile - 02:11

Mercoledì 8 aprile, alle 19:30, la Salle Gaston Médecin diventa teatro di un derby francese che, almeno sulla carta, ha un padrone chiaro. Il Monaco riceve ASVEL Lione in una sfida che mette a confronto una squadra ancora dentro la stagione e un’altra ormai fuori da ogni discorso europeo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS MONACO-LIONE SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Il Monaco arriva a questa gara con una struttura chiara e un’identità ben definita. È una squadra che sa come stare dentro le partite, capace di alternare ritmo e gestione senza perdere equilibrio. Quando trova continuità offensiva, riesce a costruire vantaggi importanti grazie a una buona circolazione di palla e a soluzioni distribuite su più giocatori. Il vero punto di forza è la capacità di leggere i momenti. Monaco non ha bisogno di accelerare sempre: sa anche rallentare, sporcare il gioco e trasformare la partita in una questione di esecuzione. In casa, poi, questa solidità aumenta, perché riesce a controllare meglio i possessi e a limitare gli errori nei momenti chiave.

ASVEL Lione vive una stagione più complicata, soprattutto a livello europeo. La squadra ha mostrato sprazzi di qualità, ma non è mai riuscita a dare continuità alle proprie prestazioni. Il problema principale è l’equilibrio: quando l’attacco si accende può restare in partita, ma appena cala il ritmo emergono difficoltà evidenti. Difensivamente fatica a reggere squadre più strutturate, e nei possessi lunghi tende a concedere troppo. Anche dal punto di vista mentale, la squadra arriva con meno pressione ma anche con meno riferimenti, fattore che in trasferta pesa ancora di più.