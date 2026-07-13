La sfida di tennis tra Carole Monnet e Rebeka Masarova è valida per i sedicesimi di finale del WTA 250 di Atene, in Grecia, e si gioca martedì 14 luglio alle ore 15:00. Un confronto tra due giocatrici con percorsi differenti: la francese cerca continuità dopo un buon cammino nel circuito ITF, mentre la svizzera punta a tornare protagonista nel circuito maggiore sfruttando un tabellone alla sua portata. L'Athens Open si disputa sul cemento outdoor ed è uno dei nuovi appuntamenti del calendario WTA 250. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Carole Monnet: caratteristiche e carriera

Carole Monnet, nata nel 2001 in Francia, si è costruita un'importante esperienza soprattutto nel circuito ITF, dove ha conquistato diversi risultati positivi che le hanno permesso di avvicinarsi stabilmente ai tornei WTA. La giocatrice francese continua a cercare il definitivo salto di qualità.

Il suo tennis è basato su grande mobilità, buona regolarità da fondo campo e capacità di adattarsi alle diverse situazioni tattiche. Ama costruire gli scambi con pazienza prima di cercare l'accelerazione vincente.

Rebeka Masarova: caratteristiche e carriera

Rebeka Masarova, nata nel 1999 e rappresentante della Svizzera, ha raggiunto la

come miglior classifica della carriera. Negli ultimi mesi ha ottenuto risultati incoraggianti, tra cui una semifinale nel WTA 125 di Birmingham e buone prestazioni anche nei principali tornei del circuito.

Grazie ai suoi 186 centimetri dispone di un servizio molto efficace e di colpi potenti da fondo campo. Sul cemento riesce spesso a esprimere il suo miglior tennis, cercando di comandare gli scambi fin dalle prime battute.

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Il momento delle due tenniste

Monnet arriva ad Atene con l'obiettivo di sfruttare una grande occasione contro un'avversaria più quotata, cercando di giocare senza particolari pressioni.

Masarova, invece, vuole dare continuità ai buoni risultati ottenuti nelle ultime settimane e utilizzare questo torneo per risalire ulteriormente nel ranking mondiale.

Pronostico

Il cemento di Atene sembra favorire le caratteristiche di Rebeka Masarova. La svizzera dispone di maggiore esperienza nel circuito WTA, di un servizio più incisivo e di una potenza superiore nei colpi da fondo campo, elementi che potrebbero fare la differenza contro una giocatrice regolare come Monnet. La francese proverà ad allungare gli scambi e a limitare gli errori, ma dovrà mantenere un livello molto alto per restare in partita.

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