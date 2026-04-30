I playoff cambiano tutto: ritmo, tensione e soprattutto margine di errore. Monopoli–Casarano, in programma domenica 3 maggio 2026 alle ore 20:00, è una gara che si gioca più sui dettagli che sui valori puri. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI MONOPOLI-CASARANO CLICCA SU BET365

Dove vedere Monopoli-Casarano in diretta TV ed in streaming LIVE

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Il Monopoli arriva con un rendimento altalenante. Non perde facilmente, ma fatica a chiudere le partite. I pareggi recenti raccontano di una squadra che resta sempre dentro la gara, ma che concede qualcosa di troppo dietro nei momenti chiave.

Il Casarano, invece, arriva con tutt’altra inerzia. Le ultime settimane hanno portato risultati pesanti e soprattutto tanti gol. La squadra ha trovato fiducia, ritmo e una certa facilità nel creare occasioni.

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