Pugliesi in zona playoff ma reduci dal deludente pareggio 1-1 nel derby interno contro l'Altamura. Campani ultimissimi in classifica con solo 2 punti racimolati in 5 giornate. Ecco come seguire il match.

Quando il calendario di Serie C mette di fronte alle squadre il turno infrasettimanale può succedere sempre di tutto e così è stato, visto che delle prime 6 squadre in classifica, solo una ha vinto, il Crotone. Cosa succederà nel weekend? Lo scopriremo nelle prossime ore. E il modo migliore per avvicinarsi è leggere le nostre preview come questa di Monopoli-Cavese, gara in programma domenica sera alle 20,30 e disponibile in live streaming.

Monopoli-Cavese, come vedere la Serie C in diretta tv e streaming live gratis — Il match sarà fruibile in diretta tv su Sky Sport e in streaming live su SkyGO e NOW.

Verso Monopoli-Cavese, come stanno le due squadre? — I padroni di casa sono sesti in classifica con 11 punti frutto di 3 vinttorie, 2 pareggi e 1 sola sconfitta con 8 goal fatti e altrettanti subiti. Nel mid-week i biancoverdi hanno interrotto il filotto di due successi consecutivi pareggiando 1-1 in casa nel derby contro l'Altamura. La Cavese è invece fanalino di coda del giorne C con soli 2 punti e unica squadra assieme al Sorrento a non aver ancora vinto in questa stagione. I biancoblu arrivano dal ko interno 2-0 contro il Latina. Nella scorsa stagione doppia vittoria dei pugliesi: 1-0 a Cava dei Tirreni e 3-1 in casa.

Probabili formazioni Monopoli-Cavese — MONOPOLI (3-5-2) - Piana; Oyevale, Miceli, Piccinini; Viteritti, Scipioni, Battocchio, Imputato, Falzerano; Longo, Tirelli.

CAVESE (3-4-2-1) - Boffelli; Evangelista, Piana, Loreto; Amerighi, Munari, Fornito, Pelamatti; Fella, Orlando, Guida.