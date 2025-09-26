Serie C, Latina-Altamura: dove vedere il match in diretta tv e streaming live

I nerazzurri hanno alzato la testa nel midweek battendo la Cavese in trasferta mentre i pugliesi hanno collezionato la terza X di fila nel derby contro il Monopoli. Ecco come vedere lo streaming gratis del match.

Si gioca ogni tre giorni in Serie C. Si è giocato lo scorso weekend, lo si è fatto nel turno infrasettimanale e si giocheràdi nuovo in questo ricco fine settimana. Test importanti quindi per la tenuta fisica e mentale delle squadre. In questo articolo presentiamo la sfida tra Latina e Altamura, in programma domenica 28 settembre alle ore 17,30 e visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati. Se vuoi sapere come fare per vedere il match gratis leggi la preview.

Latina-Altamura, come vedere la Serie C in diretta tv e streaming live gratis — Il match sarà fruibile anche in diretta tv su Sky Sport e in streaming live su SkyGO e NOW.

Felice D'Amico in gol con la maglia dell'Altamura

Statistiche e numeri di Latina-Altamura — In testa Salernitana e Benevento hanno rallentato la loro corso ma nonostante questo i granata sono primi in solitaria con 15 punti seguiti dalla streghette con 13. A metà classifica troviamo Latina e Altamura, rispettivamente 11esima e 13esima forza del torneo con 7 e 6 punti. Ma se i padroni di casa, dopo un mini filotto di risultati negativi hanno rialzato la testa nel midweek vincendo 2-0 in casa della Cavese, i pugliesi nello scorso turno non sono andati oltre l'1-1 contro il Monopoli che ha rappresentato il terzo pareggio di fila. Interessante notare come entrambi i team hanno segnato e subiti lo stesso numero di reti in questi primi 540 minuti di stagione, ovvero 5 e 10. Nello scorso campionato vittoria esterna dell'Altamura per 2-0 nel girone di andata e pareggio 1-1 al ritorno.

Latina-Altamura, le probabili formazioni — LATINA (3-5-2) - Mastrantonio; Marenco, Dutu, Parodi; Ercolano, Riccardi, De Ciancio, Ciko, Pace; Ekuban, Quieto.

ALTAMURA (3-4-1-2) - Viola; Silletti, Poli, Lepore; Grande, Dipinto, Nazzaro, Mogentale; Curcio, Rosafio; Simone.