Monopoli-Trapani: come vedere il match di Serie C gratuitamente

Due squadre con esigenze diverse si trovano nello stesso momento della stagione: il Monopoli cerca conferme, il Trapani risposte

Stefano Sorce 3 aprile - 19:39

Il pomeriggio di sabato 4 aprile, alle ore 14:30, mette di fronte Monopoli e Trapani in una sfida che racconta due stagioni completamente diverse, ma accomunate dalla stessa necessità: dare un senso concreto al finale di campionato. Il Monopoli guarda avanti, con l’obiettivo di migliorare il proprio piazzamento playoff. Il Trapani, invece, è chiamato a rincorrere, aggrappandosi alle ultime possibilità per evitare un epilogo amaro dopo una stagione complicata anche fuori dal campo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI MONOPOLI-TRAPANI SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Il Monopoli arriva a questa partita con una base solida. La classifica lo vede stabilmente dentro la zona playoff, segnale di una squadra che ha costruito il proprio percorso con continuità. Il dato più significativo riguarda il rendimento interno: da mesi il Veneziani è diventato un punto fermo, dove la squadra riesce a esprimersi con sicurezza e concretezza. La sensazione è quella di un gruppo che sa cosa fare in campo, senza bisogno di forzare troppo i ritmi. L’obiettivo ora è chiaro: scalare qualche posizione e arrivare alla post-season nella miglior condizione possibile.

Il Trapani, al contrario, vive una situazione molto più delicata. La penalizzazione ha stravolto la classifica e reso tutto più complicato, costringendo la squadra a inseguire in ogni partita. Nonostante questo, resta ancora uno spiraglio: agganciare i playout e giocarsi la salvezza fino in fondo. Il problema principale è la continuità. Le prestazioni non sempre sono accompagnate dai risultati, e ogni errore pesa doppio in una fase così avanzata della stagione.

Probabili formazioni di Monopoli-Trapani — Il Monopoli dovrebbe partire con Albertazzi in porta, davanti a una difesa a tre formata da Bove, Piccinini e Ronco. Sugli esterni agiranno Valenti e Oyewale, con Fedel, Battocchio e Greco a comporre la linea di centrocampo. In attacco spazio alla coppia Longo-Fall.

Il Trapani risponde con Galeotti tra i pali, difesa a quattro con Ortisi, Vimercati, Pirrello e Cozzoli. In mediana agiranno Celeghin e Aronica, mentre sulla trequarti Winkelmann, Balla e Benedetti supporteranno l’unica punta Stauciuc.

Monopoli (3-5-2): Albertazzi; Bove, Piccinini, Ronco; Valenti, Fedel, Battocchio, Greco, Oyewale; Longo, Fall.

Trapani (4-2-3-1): Galeotti; Ortisi, Vimercati, Pirrello, Cozzoli; Celeghin, Aronica; Winkelmann, Balla, Benedetti; Stauciuc.