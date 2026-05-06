Montevideo e Palestino si affrontano allo Stadio Centenario in una sfida molto importante per gli equilibri del Gruppo F di Copa Sudamericana. Gli uruguaiani arrivano da capolista del girone e hanno l’occasione di avvicinare concretamente la qualificazione, mentre il Palestino è ancora alla ricerca della prima vittoria nella competizione e debutta con il nuovo allenatore Guillermo Farré. Guarda ora Montevideo-Palestino GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Montevideo

Qui Palestino

Ilarriva a questa partita forte del primo posto nel gruppo con sei punti conquistati nelle prime tre giornate. Gli uruguaiani hanno già battuto il Palestino per 2-0 nella gara d’andata disputata in Cile, dimostrando grande organizzazione tattica e solidità difensiva. Nonostante l’ultima sconfitta contro il Deportivo Riestra abbia rallentato la fuga in classifica, la squadra ha confermato di essere molto competitiva soprattutto in casa, dove è ancora imbattuta in Copa Sudamericana.

Il Palestino, invece, arriva in Uruguay in una situazione più delicata. I cileni occupano l’ultimo posto del girone con due punti e non hanno ancora trovato il successo in questa fase a gruppi. Nell’ultima giornata è arrivato comunque un pareggio importante per 0-0 contro il Grêmio, una gara in cui il portiere Sebastián Pérez è stato decisivo neutralizzando anche un rigore. La squadra cilena sta vivendo un momento di transizione dopo il cambio in panchina: Guillermo Farré ha preso il posto di Cristián Muñoz e farà il suo esordio ufficiale proprio in una trasferta ad alta tensione.

Montevideo-Palestino, probabili formazioni

: Torgnascioli; Agüero, Romero, Kagelmacher, Busquets; Pizzichillo, Siles, Montes; Obregón, Rodríguez, Andrade.

Palestino (4-1-4-1): Pérez; Garguez, Espinoza, Roco, Zuniga; Tapia; Carrasco, Montes, Gallegos, Munder; Da Silva. Allenatore: Cristian Munoz

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