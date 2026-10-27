Due vantaggi sfumati contro la Roma accompagnano il Napoli verso Monza-Napoli, in programma mercoledì 28 ottobre 2026 alle 20:45. All’U-Power Stadium, gli azzurri cercano i punti lasciati per strada nell’ultimo turno, ma trovano una squadra che davanti sa rendersi pericolosa: i brianzoli hanno già segnato quindici gol nelle prime otto giornate. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La sfida della nona giornata mette alla prova soprattutto la capacità del Napoli di gestire la partita senza concedere occasioni evitabili. Il Monza di Ivan Juric, sconfitto per 3-2 dal Torino, vuole invece trasformare la propria efficacia offensiva in un risultato utile davanti al pubblico di casa. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Dove vedere Monza-Napoli: i canali TV della partita

Monza, Varela trascina un attacco che continua a segnare

, con calcio d’inizio alle. I canali Sky dedicati saranno, e. Per seguire l’incontro insaranno disponibili, con un abbonamento che includa la Serie A,, attraverso il Pass Sport, e, per gli abbonati Sky abilitati. La visione sarà possibile da computer, smartphone e tablet, oltre che sul televisore attraverso le applicazioni e i dispositivi compatibili con i rispettivi servizi.La sconfitta di Torino ha interrotto la spinta del successo contro il Cagliari, senza però fermare la produzione offensiva del. Anche contro i granata i biancorossi hanno trovato due reti, mantenendo aperto il risultato nonostante le difficoltà della partita. Il protagonista resta Gustavo Varela , già a quota. La sua concretezza offre a Juric un riferimento importante, sostenuto dai movimenti dialle sue spalle. Il problema è trovare maggiore equilibrio. Segnare con regolarità non basta quando gli avversari riescono a creare altrettanti pericoli: contro il Napoli servirà proteggere meglio l’area e scegliere con attenzione quando accompagnare l’attacco con più uomini.

MONZA, ITALIA - 19 OTTOBRE: Gustavo Varela dell'AC Monza festeggia il quarto gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra AC Monza e Cagliari Calcio all'U-Power Stadium il 19 ottobre 2026 a Monza, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Napoli, ripartire dal gioco senza ripetere gli errori con la Roma

La chiave tattica: Varela attacca l’area, il Napoli cerca spazio sulle fasce

Ilha lasciato al Napoli il rammarico per una vittoria sfuggita due volte. Il doppio vantaggio iniziale e il successivo 3-2 non sono bastati a conquistare l’intera posta, confermando difficoltà nella gestione dei momenti decisivi. La squadra ha mostrato risorse offensive, soprattutto attraverso, ma deve accompagnarle con maggiore attenzione quando perde il pallone. Gli undici punti raccolti nelle prime otto giornate impongono agli azzurri di cercare continuità., squalificato, non sarà in panchina. Le assenze dirichiedono inoltre modifiche in difesa, mentre a centrocampoè candidato a partire dall’inizio per far rifiatare Anguissa.Ilpotrebbe provare a sfruttare le ricezioni ditra centrocampo e difesa avversaria. I due trequartisti dovranno avvicinarsi a Varela, permettendo al centravanti di concentrarsi sui movimenti in area senza essere costretto a cercare il pallone troppo lontano dalla porta. Per ilsarà importante il lavoro didavanti ai centrali. Proteggere quella zona consentirebbe agli azzurri di sostenere la spinta dei terzini e gli inserimenti di, mantenendo una copertura contro le ripartenze. Sulle corsie,possono costringere gli esterni brianzoli ad abbassarsi, aprendo spazio pernella rifinitura. Il Monza dovrà evitare che i propri difensori vengano trascinati fuori posizione, mentrecercherà di attaccare la profondità e occupare l’area sui palloni provenienti dalle fasce.

NAPOLI, ITALIA - 24 OTTOBRE: Frank Zambo Anguissa dell'SSC Napoli festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e AS Roma allo Stadio Diego Armando Maradona il 24 ottobre 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Le probabili formazioni: Mota e Robinson dietro Varela, Lobotka in regia

Ildovrebbe schierarsi con il, affidando la porta a. In difesa sono attesiagiranno sulle corsie, mentreformeranno la coppia centrale. Sulla trequarti spazio a, alle spalle di

Il Napoli dovrebbe rispondere con il 4-3-3. Davanti a Milinković-Savić, la linea arretrata sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín e Olivera. Lobotka occuperà la posizione centrale del centrocampo, affiancato da De Bruyne e McTominay. Il tridente offensivo vedrà Politano e Lang ai lati di Højlund.

MONZA (3-4-2-1): Törnqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Mangas; Mota, Robinson; Varela. Allenatore: Ivan Juric.

NAPOLI (4-3-3): Milinković-Savić; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín, Olivera; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Politano, Højlund, Lang. Allenatore: Massimiliano Allegri, squalificato.

Monza-Napoli: orario, TV e streaming