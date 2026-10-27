La serata dell’U-Power Stadium: orario, canali e modalità di visione di Monza-Napoli, in programma il 28 ottobre
Due vantaggi sfumati contro la Roma accompagnano il Napoli verso Monza-Napoli, in programma mercoledì 28 ottobre 2026 alle 20:45. All’U-Power Stadium, gli azzurri cercano i punti lasciati per strada nell’ultimo turno, ma trovano una squadra che davanti sa rendersi pericolosa: i brianzoli hanno già segnato quindici gol nelle prime otto giornate. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
La sfida della nona giornata mette alla prova soprattutto la capacità del Napoli di gestire la partita senza concedere occasioni evitabili. Il Monza di Ivan Juric, sconfitto per 3-2 dal Torino, vuole invece trasformare la propria efficacia offensiva in un risultato utile davanti al pubblico di casa. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.
Dove vedere Monza-Napoli: i canali TV della partitaMonza-Napoli sarà trasmessa su DAZN e Sky, con calcio d’inizio alle 20:45 di mercoledì 28 ottobre. I canali Sky dedicati saranno Sky Sport Calcio, numero 202, Sky Sport 4K, numero 213, e Sky Sport 251. Per seguire l’incontro in streaming saranno disponibili DAZN, con un abbonamento che includa la Serie A, NOW, attraverso il Pass Sport, e Sky Go, per gli abbonati Sky abilitati. La visione sarà possibile da computer, smartphone e tablet, oltre che sul televisore attraverso le applicazioni e i dispositivi compatibili con i rispettivi servizi.
Monza, Varela trascina un attacco che continua a segnareLa sconfitta di Torino ha interrotto la spinta del successo contro il Cagliari, senza però fermare la produzione offensiva del Monza. Anche contro i granata i biancorossi hanno trovato due reti, mantenendo aperto il risultato nonostante le difficoltà della partita. Il protagonista resta Gustavo Varela, già a quota sette gol. La sua concretezza offre a Juric un riferimento importante, sostenuto dai movimenti di Mota e Robinson alle sue spalle. Il problema è trovare maggiore equilibrio. Segnare con regolarità non basta quando gli avversari riescono a creare altrettanti pericoli: contro il Napoli servirà proteggere meglio l’area e scegliere con attenzione quando accompagnare l’attacco con più uomini.
Napoli, ripartire dal gioco senza ripetere gli errori con la RomaIl 3-3 contro la Roma ha lasciato al Napoli il rammarico per una vittoria sfuggita due volte. Il doppio vantaggio iniziale e il successivo 3-2 non sono bastati a conquistare l’intera posta, confermando difficoltà nella gestione dei momenti decisivi. La squadra ha mostrato risorse offensive, soprattutto attraverso Anguissa e McTominay, ma deve accompagnarle con maggiore attenzione quando perde il pallone. Gli undici punti raccolti nelle prime otto giornate impongono agli azzurri di cercare continuità. Massimiliano Allegri, squalificato, non sarà in panchina. Le assenze di Badiashile e Spinazzola richiedono inoltre modifiche in difesa, mentre a centrocampo Lobotka è candidato a partire dall’inizio per far rifiatare Anguissa.
La chiave tattica: Varela attacca l’area, il Napoli cerca spazio sulle fasceIl Monza potrebbe provare a sfruttare le ricezioni di Mota e Robinson tra centrocampo e difesa avversaria. I due trequartisti dovranno avvicinarsi a Varela, permettendo al centravanti di concentrarsi sui movimenti in area senza essere costretto a cercare il pallone troppo lontano dalla porta. Per il Napoli sarà importante il lavoro di Lobotka davanti ai centrali. Proteggere quella zona consentirebbe agli azzurri di sostenere la spinta dei terzini e gli inserimenti di McTominay, mantenendo una copertura contro le ripartenze. Sulle corsie, Politano e Lang possono costringere gli esterni brianzoli ad abbassarsi, aprendo spazio per De Bruyne nella rifinitura. Il Monza dovrà evitare che i propri difensori vengano trascinati fuori posizione, mentre Højlund cercherà di attaccare la profondità e occupare l’area sui palloni provenienti dalle fasce.
Le probabili formazioni: Mota e Robinson dietro Varela, Lobotka in regiaIl Monza dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1, affidando la porta a Törnqvist. In difesa sono attesi Kouadio, Goglichidze e Carboni. Birindelli e Mangas agiranno sulle corsie, mentre Folorunsho e Akinsanmiro formeranno la coppia centrale. Sulla trequarti spazio a Mota e Robinson, alle spalle di Varela.
Il Napoli dovrebbe rispondere con il 4-3-3. Davanti a Milinković-Savić, la linea arretrata sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín e Olivera. Lobotka occuperà la posizione centrale del centrocampo, affiancato da De Bruyne e McTominay. Il tridente offensivo vedrà Politano e Lang ai lati di Højlund.
MONZA (3-4-2-1): Törnqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Mangas; Mota, Robinson; Varela. Allenatore: Ivan Juric.
NAPOLI (4-3-3): Milinković-Savić; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín, Olivera; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Politano, Højlund, Lang. Allenatore: Massimiliano Allegri, squalificato.
Monza-Napoli: orario, TV e streaming
- Competizione: Serie A, 9ª giornata
- Data: mercoledì 28 ottobre 2026
- Orario: 20:45
- Stadio: U-Power Stadium, Monza
- Diretta TV: DAZN, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251
- Streaming: DAZN, NOW e Sky Go
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