La UEFA Conference League propone la gara di ritorno del primo turno preliminare tra Mornar-Escaldes, in programma giovedì 16 luglio alle ore 20:45. La formazione montenegrina è chiamata a ribaltare il risultato dell’andata, terminata con il successo dell’Atlètic Club d’Escaldes per 2-1 in Andorra.

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Il Mornar cerca la rimonta davanti ai propri tifosi

Il

torna in campo con l'obiettivo di ribaltare una situazione complicata dopo la sconfitta per 2-1 nella gara d'andata. La formazione montenegrina ha comunque dimostrato di poter creare difficoltà agli avversari, trovando anche la rete nel primo confronto e mantenendo aperto il discorso qualificazione.

Davanti al proprio pubblico il Mornar dovrà disputare una gara aggressiva, cercando di trovare rapidamente il gol che potrebbe riequilibrare il doppio confronto. Servirà però equilibrio per non concedere spazi alle ripartenze dell'Escaldes.

L'Escaldes vuole difendere il vantaggio

L'

arriva alla sfida di ritorno forte del successo ottenuto all'andata. La formazione andorrana è riuscita a ribaltare lo svantaggio iniziale e a imporsi 2-1 grazie alla doppietta decisiva di Borja Morales, conquistando un piccolo ma importante vantaggio in vista del secondo incontro.

Gli ospiti sanno però che la qualificazione è ancora aperta e che servirà una prestazione di grande attenzione in trasferta. L'obiettivo sarà gestire i momenti della partita e sfruttare ogni occasione per chiudere definitivamente il confronto.

Il momento delle due squadre

Il

ha bisogno di una partita coraggiosa per provare a completare la rimonta. Il fattore campo può rappresentare un elemento importante, ma sarà fondamentale mantenere lucidità e non concedere occasioni facili agli avversari.

L'Escaldes invece parte con il vantaggio minimo e potrà impostare una gara più prudente, consapevole che anche un pareggio sarebbe sufficiente per ottenere il passaggio del turno. La squadra andorrana dovrà però evitare di abbassarsi troppo eccessivamente, perché il Mornar proverà a spingere fin dal primo minuto.

Le probabili formazioni di Mornar-Escaldes

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi agli uomini migliori a disposizione per una sfida decisiva, con il Mornar chiamato all'assalto e l'Escaldes pronto a difendere il vantaggio conquistato nella gara d'andata.

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