Sfida tra due giocatori molto diversi per stile: il francese Corentin Moutet, talento imprevedibile e mancino creativo, affronta lo statunitense Marcos Giron, giocatore più lineare e basato sulla continuità. A Wimbledon 2026 sarà un confronto tra fantasia contro solidità. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Moutet-Giron: dove vedere il WTA di Wimbledon in TV e in Streaming

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Qui Moutet

Qui Giron

arriva in un periodo complicato dal punto di vista dei risultati. Il francese ha grande qualità tecnica, soprattutto nelle variazioni, nelle palle corte e nei cambi di ritmo, ma recentemente ha faticato a trovare continuità. Sull’erba può comunque diventare pericoloso grazie alla capacità di creare situazioni imprevedibili e togliere ritmo agli avversari.arriva con un rendimento più stabile, anche se senza grandi acuti sulla stagione verde. L’americano punta soprattutto su, caratteristiche preziose nei match al meglio dei cinque set. La sua capacità di non concedere punti gratuiti potrebbe essere decisiva contro un giocatore emotivamente imprevedibile come

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