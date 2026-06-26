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Sfida tra due giocatori molto diversi per stile: il francese Corentin Moutet, talento imprevedibile e mancino creativo, affronta lo statunitense Marcos Giron, giocatore più lineare e basato sulla continuità. A Wimbledon 2026 sarà un confronto tra fantasia contro solidità. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui MoutetMoutet arriva in un periodo complicato dal punto di vista dei risultati. Il francese ha grande qualità tecnica, soprattutto nelle variazioni, nelle palle corte e nei cambi di ritmo, ma recentemente ha faticato a trovare continuità. Sull’erba può comunque diventare pericoloso grazie alla capacità di creare situazioni imprevedibili e togliere ritmo agli avversari.
Qui GironGiron arriva con un rendimento più stabile, anche se senza grandi acuti sulla stagione verde. L’americano punta soprattutto su solidità, intensità fisica e regolarità, caratteristiche preziose nei match al meglio dei cinque set. La sua capacità di non concedere punti gratuiti potrebbe essere decisiva contro un giocatore emotivamente imprevedibile come Moutet.
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