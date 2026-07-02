La sfida di tennis tra Karolina Muchova e Mananchaya Sawangkaew è valida per i sedicesimi di finale di Wimbledon e si gioca venerdì 3 luglio alle ore 12:00. La tennista ceca parte con i favori del pronostico contro la thailandese, che proverà a sfruttare l'occasione per firmare una delle sorprese del torneo.

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La Muchova si presenta all'appuntamento forte di un ottimo momento di forma, mentre la Sawangkaew cercherà di giocare senza pressione, affidandosi al suo tennis offensivo.

Karolina Muchova: caratteristiche e carriera

Karolina Muchova, nata nel 1996 in Repubblica Ceca, è una delle giocatrici più eleganti e complete del circuito WTA. Ex numero 8 del mondo, nel corso della carriera ha raggiunto importanti risultati negli Slam e si è distinta per la sua straordinaria varietà di colpi.

Dal punto di vista tecnico è una tennista capace di alternare accelerazioni, smorzate, discese a rete e cambi di ritmo, qualità che la rendono particolarmente pericolosa su ogni superficie. Sull'erba riesce a sfruttare al meglio il suo tennis creativo e la sua sensibilità nei colpi.

Mananchaya Sawangkaew: caratteristiche e carriera

Mananchaya Sawangkaew è una tennista thailandese tra le più promettenti della nuova generazione. Nel corso degli ultimi anni ha ottenuto risultati importanti nel circuito ITF e WTA, guadagnandosi progressivamente spazio nei tornei più prestigiosi.

Il suo gioco è basato su aggressività e buona mobilità da fondo campo. Ama prendere l'iniziativa negli scambi e cerca spesso di comandare il punto con colpi profondi, mostrando una mentalità offensiva anche contro avversarie di alto livello.

Dove vedere Muchova-Sawangkaew in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Muchova-Sawangkaew, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento delle due tenniste

Muchova proverà a sfruttare la sua superiore esperienza e la varietà del proprio tennis per controllare il ritmo della partita.

Sawangkaew cercherà invece di giocare con coraggio, cercando di mettere pressione alla ceca con un atteggiamento aggressivo fin dai primi game. Gli equilibri della gara di definiranno alla luce delle prestazioni fornite in campo: ci sarà da divertirsi apprezzando lo spettacolo offerto.

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