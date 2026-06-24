Sfida tutta latina tra Jaume Munar e Francisco Cerúndolo, due giocatori cresciuti sulla terra battuta ma chiamati ad adattare il proprio tennis alla velocità dell’erba di Wimbledon. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Munar-Cerundolo: dove vedere l'ATP di Wimbledon in TV e in Streaming

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è uno dei giocatori più resistenti del circuito: grande capacità difensiva, lettura tattica e continuità negli scambi. Il problema è che sull’erba deve cambiare identità, perché il suo tennis basato sulla pazienza rischia di essere penalizzato dalla rapidità dei punti.arriva con più armi offensive: il suoe la crescita al servizio gli permettono di essere più competitivo anche fuori dalla terra. Se riesce a prendere il comando degli scambi può sfruttare meglio la superficie rispetto allo spagnolo.

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