Munar-Cerundolo: info partita, diretta TV e Streaming Gratis del torneo ATP di Wimbledon su erba, disponibile gratuitamente su Bet365

Vincenzo Bellino
KATE MIDDLETON

A Wimbledon vince Alcaraz ma trionfa lei: la splendida Kate Middleton...

Sfida tutta latina tra Jaume Munar e Francisco Cerúndolo, due giocatori cresciuti sulla terra battuta ma chiamati ad adattare il proprio tennis alla velocità dell’erba di Wimbledon. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Non perdere Wimbledon, seguilo su VINCITU

Munar-Cerundolo: dove vedere l'ATP di Wimbledon in TV e in Streaming

MUNAR CERUNDOLO ATP WIMBLEDON TENNIS DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare Munar-Cerundolo in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Internazionali BNL D'Italia 2026 - Day Six

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Come accedere allo streaming:

  • Registrarsi o accedere al conto di Bet365
  • Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa
  • Cercare Munar-Cerundolo nel palinsesto Live

Qui Munar

Munar è uno dei giocatori più resistenti del circuito: grande capacità difensiva, lettura tattica e continuità negli scambi. Il problema è che sull’erba deve cambiare identità, perché il suo tennis basato sulla pazienza rischia di essere penalizzato dalla rapidità dei punti.

Qui Cerundolo

Cerúndolo arriva con più armi offensive: il suo dritto pesante e la crescita al servizio gli permettono di essere più competitivo anche fuori dalla terra. Se riesce a prendere il comando degli scambi può sfruttare meglio la superficie rispetto allo spagnolo.

Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Non perdere la sfida, seguila su VINCITU

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti