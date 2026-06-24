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Qui MunarMunar è uno dei giocatori più resistenti del circuito: grande capacità difensiva, lettura tattica e continuità negli scambi. Il problema è che sull’erba deve cambiare identità, perché il suo tennis basato sulla pazienza rischia di essere penalizzato dalla rapidità dei punti.
Qui CerundoloCerúndolo arriva con più armi offensive: il suo dritto pesante e la crescita al servizio gli permettono di essere più competitivo anche fuori dalla terra. Se riesce a prendere il comando degli scambi può sfruttare meglio la superficie rispetto allo spagnolo.
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