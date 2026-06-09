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Il momento dei due tennisti

Per Munar si tratta di un passaggio delicato nel cambio di superficie. Reduce dall'eliminazione al Roland Garros contro Hubert Hurkacz, il tennista maiorchino prova a ritrovare fiducia su un terreno tradizionalmente meno favorevole rispetto alla terra battuta. Nelle ultime settimane ha comunque mostrato segnali incoraggianti grazie ai successi ottenuti contro Nishesh Basavareddy e Francisco Comesaña nel torneo di Ginevra.

Dall'altra parte della rete si presenterà un avversario già perfettamente inserito nelle condizioni di gioco olandesi. Martin Damm ha infatti conquistato il tabellone principale attraverso le qualificazioni, superando Max Houkes e Juan Pablo Ficovich. L'americano arriva inoltre con caratteristiche particolarmente adatte all'erba: servizio potente, elevato numero di ace e una tendenza a disputare set molto equilibrati spesso decisi da pochi punti.

Non esistono precedenti ufficiali tra i due giocatori, elemento che aumenta ulteriormente l'incertezza della sfida. La maggiore esperienza di Munar ai massimi livelli rappresenta un fattore importante, ma l'adattamento immediato alla superficie e il buon momento di Damm promettono una partita equilibrata e ricca di insidie per il favorito della vigilia.

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