Jaume Munar e Hubert Hurkacz si affrontano nel primo turno del Roland Garros. Munar sta provando a ritrovare continuità dopo problemi fisici, puntando su solidità da fondo e resistenza negli scambi. Hurkacz sta completando il ritorno ai suoi livelli dopo l’infortunio al ginocchio, con ancora qualche incertezza sulla tenuta nel lungo periodo. Guarda ora il Roland Garros GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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