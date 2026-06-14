La sfida di tennis tra Brandon Nakashima e Marton Fucsovics è valida per i sedicesimi di finale dell’ATP 500 di Londra e si gioca lunedì 15 giugno alle ore 13:00. Un incontro interessante tra due giocatori solidi e abituati a competere ad alto livello, pronti a contendersi un posto nel turno successivo del torneo sull’erba londinese. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Nakashima arriva a questo appuntamento con grande fiducia grazie a un tennis pulito e molto ordinato. Lo statunitense si distingue per la solidità da fondo campo e per la capacità di costruire il punto con pazienza, cercando di prendere gradualmente il controllo dello scambio.

Il Fucsovics, invece, è un giocatore molto combattivo e fisico, capace di adattarsi bene a diverse superfici. L’ungherese proverà a mettere pressione all’avversario con intensità e profondità nei colpi, cercando di spezzare il ritmo del gioco.

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Il momento dei due tennisti

Nakashima cercherà di imporre ordine e continuità negli scambi per controllare il ritmo della partita.

Fucsovics proverà invece a giocare con aggressività e intensità per mettere in difficoltà il suo avversario e conquistare l’accesso al turno successivo.

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