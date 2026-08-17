La sfida di tennis tra Brandon Nakashima e Daniil Medvedev è valida per i sedicesimi di finale dell'ATP 1000 di Cincinnati, negli Stati Uniti, e si gioca martedì 18 agosto alle ore 17:00 italiane.

Un confronto molto interessante tra lo statunitense Brandon Nakashima, protagonista di una crescita importante sul cemento, e il russo Daniil Medvedev, ex numero 1 del mondo e uno dei migliori interpreti della superficie. Il match mette di fronte due giocatori con caratteristiche diverse, ma entrambi particolarmente efficaci negli scambi da fondo campo.

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Brandon Nakashima: caratteristiche e carriera

Brandon Nakashima, classe 2001, è uno dei principali talenti del tennis statunitense. Il californiano ha raggiunto la posizione numero 22 del ranking ATP e si è affermato soprattutto grazie alla solidità e alla precisione del proprio tennis.

Il suo gioco si basa su colpi molto puliti da fondo campo, ottima capacità di anticipazione e grande controllo degli scambi. Nakashima non cerca necessariamente di chiudere il punto con la massima potenza, ma preferisce costruire la situazione giusta per trovare l'accelerazione decisiva.

Il cemento rappresenta una delle superfici più adatte alle sue caratteristiche, soprattutto perché gli permette di sfruttare la rapidità dei suoi colpi e la qualità della risposta.

Daniil Medvedev: caratteristiche e carriera

Daniil Medvedev, nato nel 1996 in Russia, è uno dei giocatori più importanti della sua generazione. Ex numero 1 del ranking mondiale, ha conquistato lo US Open nel 2021 e ha raggiunto la finale in altri tre tornei dello Slam.

Il suo tennis è particolarmente difficile da affrontare per la posizione molto arretrata che spesso assume in risposta e per la capacità di rimandare dall'altra parte del campo praticamente qualsiasi palla. Medvedev dispone inoltre di un servizio molto efficace e di un rovescio bimane estremamente solido.

Sul cemento il russo ha costruito gran parte dei suoi risultati migliori, grazie alla capacità di sfruttare la velocità della superficie e trasformare la propria difesa in improvvise accelerazioni.

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Il momento dei due tennisti

Nakashima arriva alla sfida in un momento di grande fiducia. L'americano ha raggiunto la

, dove è stato sconfitto da Ben Shelton, e ha poi iniziato positivamente il percorso a Cincinnati. Al secondo turno ha battuto Aleksandar Kovacevic per

, mostrando grande solidità al servizio e da fondo campo.

Medvedev ha invece superato al secondo turno l'argentino Marco Trungelliti, imponendosi per 6-4, 7-5. Il russo aveva beneficiato di un bye al primo turno, essendo tra le teste di serie del torneo.

C'è inoltre un precedente molto importante tra i due: Medvedev conduce 3-0 negli scontri diretti. Il loro confronto più recente risale alla finale di Brisbane del 2026, quando il russo riuscì a imporsi sull'americano.

Pronostico

Il cemento di Cincinnati offre condizioni ideali per entrambi. Nakashima può contare sul momento di forma e sul fattore campo, mentre Medvedev parte con un vantaggio importante in termini di esperienza e capacità di gestire i grandi appuntamenti.

La sfida potrebbe essere caratterizzata da lunghi scambi da fondo campo, con Nakashima chiamato a trovare il modo di accorciare i punti senza concedere troppo al russo. Medvedev, invece, cercherà probabilmente di sfruttare la propria solidità per costringere l'americano a giocare un colpo in più.

Il pronostico è dalla parte di Daniil Medvedev, favorito per il passaggio agli ottavi di finale. L'americano arriva però da un periodo molto positivo e ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà giocatori di vertice: per questo ci aspettiamo un match combattuto, nel quale Nakashima potrebbe riuscire a conquistare almeno un set.

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