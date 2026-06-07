La serata di France Pro A si accende con Nanterre-Monaco, sfida valida per le semifinali dei playoff del campionato francese, serie al meglio delle cinque partite. L’appuntamento è fissato per lunedì 8 giugno alle ore 21:00, con due squadre che puntano a conquistare un successo fondamentale nella corsa verso la finale. PER VEDERE TUTTO IL BASKET IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Nanterre proverà a sfruttare il fattore campo e l’entusiasmo del proprio pubblico per mettere in difficoltà una delle formazioni più forti del basket francese.

Il Monaco, invece, parte con i favori del pronostico grazie alla profondità del roster e all’esperienza accumulata nelle competizioni nazionali ed europee. La squadra del Principato punta a confermare il proprio status di favorita per il titolo.

Dove vedere Nanterre-Monaco in diretta TV e streaming LIVE

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Il momento delle due squadre

Il Nanterre arriva a questa semifinale con l’obiettivo di continuare il proprio percorso da protagonista nei playoff e di sfruttare ogni occasione per mettere pressione agli avversari.

Il Monaco punta invece a far valere il proprio talento e la propria esperienza, cercando di indirizzare subito la serie e avvicinarsi alla finale del campionato francese.

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