Nantes-Le Havre: Diretta live e probabili formazioni

Il Nantes affronta il Le Havre in una sfida fondamentale per la salvezza, con i padroni di casa in piena crisi e reduci da una lunga serie di sconfitte

Stefano Sorce 22 febbraio - 03:53

Il confronto tra Nantes-Le Havre, valido per la 23ª giornata di Ligue 1, rappresenta una gara cruciale soprattutto per i padroni di casa, chiamati a reagire dopo un periodo estremamente negativo. La sfida è in programma domenica 22 febbraio 2026 alle ore 17:15 allo Stade de la Beaujoire, dove il Nantes proverà a rilanciare le proprie ambizioni salvezza contro un Le Havre in piena fiducia.

Dove vedere Nantes-Le Havre in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Nantes occupa la 17ª posizione con appena 14 punti ed è reduce da una serie estremamente negativa. I Canarini hanno perso otto delle ultime nove partite di campionato e non vincono da diverse settimane, un rendimento che ha fatto precipitare la squadra nelle zone più pericolose della classifica. Il problema principale è rappresentato dalla fragilità difensiva e dalla scarsa continuità offensiva. La squadra fatica a reagire agli episodi negativi e spesso perde fiducia nel corso delle partite. Il fattore campo può rappresentare un’opportunità per invertire la rotta, ma servirà una prestazione completamente diversa rispetto alle ultime uscite.

Il Le Havre è invece 13° con 26 punti e sta vivendo un ottimo periodo, soprattutto nel 2026, dove ha perso soltanto contro la capolista Lens. La squadra ha trovato equilibrio e solidità, riuscendo a ottenere punti preziosi che hanno allontanato sensibilmente la zona retrocessione. La compattezza difensiva e la grande organizzazione tattica sono diventate le principali armi della squadra di Digard, che ora può affrontare questa trasferta con maggiore serenità. Il Le Havre punta a consolidare la propria posizione e avvicinarsi definitivamente alla salvezza matematica.

Probabili formazioni di Nantes-Le Havre — Il Nantes dovrebbe schierarsi con un prudente 5-4-1, puntando sulla compattezza difensiva per limitare i rischi. In porta ci sarà Anthony Lopes, mentre la linea difensiva sarà composta da Centonze, Awaziem, Yousuf e Sylla, con un assetto pensato per garantire maggiore protezione. A centrocampo, Tabibou, Coquelin, Lepenant e Cabella avranno il compito di dare equilibrio e supportare la fase offensiva. In attacco, El-Arabi sarà il principale riferimento offensivo, chiamato a sfruttare le poche occasioni che la squadra riuscirà a costruire.

Il Le Havre risponderà con un più offensivo 4-3-3, cercando di sfruttare gli spazi e colpire con rapidità. Mpasi difenderà la porta, mentre la difesa sarà composta da Nego, Zagadou, Lloris e Zouaoui. A centrocampo, Ebonog, Gourna-Douath e Ndiaye garantiranno equilibrio e dinamismo, mentre il tridente offensivo formato da Doucouré, Soumaré e Boufal rappresenterà la principale arma per mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Nantes (5-4-1): A. Lopes; Centonze, Awaziem, Yousuf, Sylla, Machado; Tabibou, Coquelin, Lepenant, Cabella; El-Arabi.

Le Havre (4-3-3): Mpasi; Nego, Zagadou, Lloris, Zouaoui; Ebonog, Gourna-Douath, Ndiaye; Doucouré, Soumaré, Boufal.

