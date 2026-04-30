Nantes-Marsiglia: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Ligue 1 su Bet365
Il Marsiglia vince 9-0 contro il Bayeux e dedica un pasillo de honor al club di quinta divisione
Tre giornate al termine della Ligue 1. Nantes–Marsiglia è una sfida delicatissima per gli obiettivi di classifica di entrambe le squadre: padroni di casa con mezzo piede in Ligue 2, ospiti ancora in corsa per la qualificazione alle coppe europee, Champions compresa. Guarda ora Nantes-Marsiglia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui NantesIl Nantes di Halilhodžić si presenta a questa sfida al penultimo posto della Ligue 1, quindi in piena zona retrocessione diretta. La situazione è critica: a tre giornate dal termine, la distanza dal sedicesimo posto (zona spareggio salvezza) è di 5 punti, un margine che obbliga praticamente a vincere per restare in vita. Una sconfitta contro il Marsiglia, combinata con un risultato favorevole dell’Auxerre, potrebbe addirittura sancire la retrocessione aritmetica. È quindi una partita giocata sotto pressione massima, dove ogni episodio pesa in modo decisivo.
Qui MarsigliaIl Marsiglia, invece, arriva con un obiettivo completamente diverso: la corsa alle coppe europee è ancora aperta. La squadra è pienamente coinvolta nella lotta per l’Europa e guarda sia alla zona Champions League sia alla qualificazione in Europa League o Conference League. Il riferimento è chiaro: il terzo posto dista solo 4 punti e il calendario lascia ancora margine per rientrare nella lotta, soprattutto sfruttando eventuali scontri diretti delle rivali.
Nantes-Marsiglia, probabili formazioniNantes (4-4-2): Lopes; Guilbert, Musrati, Cozza, Machado; Leroux, Sissoko, Lepenant, Kaba; Ganago, Abline. Allenatore: Halilhodzic.
Marsiglia (3-5-1-1): Rulli; Balerdi, Medina, Pavard; Emerson, Hojbjerg, Nnadi, Vermeeren, Weah; Timber; Aubameyang. Allenatore: Beye.
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