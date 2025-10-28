Scopri dove vedere la partita Nantes-Monaco in diretta tv live: lo streaming gratis della Ligue 1 su Bet365

Carmine Panarella 28 ottobre 2025 (modifica il 28 ottobre 2025 | 14:26)

Torna la Ligue 1 che tra le tante gare interessanti ci propone mercoledì 29 ottobre alle ore 21:00 la sfida tra Nantes e Monaco, un match che mette di fronte una squadra in zona centrale della classifica e una formazione che punta a risalire verso le posizioni di vertice. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE NANTES-MONACO IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Nantes-Monaco in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Ligue 1 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare Nantes-Monaco nella sezione Live Streaming.

È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Nantes-Monaco in diretta live. Il match, in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 21:00, sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.

Il momento delle due squadre — Sfida interessante per il Nantes, tredicesimo con 9 punti, che cerca continuità e punti utili per muovere la classifica. Il Monaco, sesto con 17 punti, punta a consolidare il proprio piazzamento nelle posizioni di vertice e a recuperare terreno sulle prime. Il match si preannuncia combattuto, con gli ospiti leggermente favoriti ma attenti a non sottovalutare i padroni di casa.

Le probabili formazioni di Nantes-Monaco — Il Nantes cercherà di sfruttare il 4-2-3-1, puntando su una difesa solida e sulle ripartenze guidate dai centrocampisti offensivi. Il Monaco, con il 3-4-2-1, punterà su solidità difensiva e ampiezza sulle fasce per creare occasioni agli attaccanti.

Nantes (4-2-3-1): Bouchereau, Blas, Coulibaly, Dubois, Simon, Araujo, Girotto, Camara, Louza, Kolo Muani, Thuram. Allenatore: Antoine Kombouaré

Monaco (3-4-2-1): Kohn, Kehrer, Salisu, Mawissa, Diatta, Coulibaly, Golovin, Ouattara, Minamino, Ansu Fati, Balogun. Allenatore: Sebastien Pocognoli

Non perdere l’occasione di seguire Nantes-Monaco in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Ligue 1. Non perderti nemmeno un minuto di Nantes-Monaco in streaming live gratis su Bet365.