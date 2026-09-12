Ventisei partite, diciannove vittorie, sette pareggi e nessuna sconfitta. Massimiliano Allegri non ha mai perso contro il Bologna da allenatore, e raramente una statistica personale gli sarà sembrata così rassicurante. Napoli-Bologna si gioca domenica 13 settembre alle 18:00 e arriva nel momento più delicato del nuovo corso azzurro: dopo il successo all'esordio contro il Genoa sono arrivate tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions League. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Neppure il Bologna può permettersi di guardare la classifica con serenità. Un punto nelle prime tre giornate, due sconfitte per 1-0 e il 2-2 contro il Sassuolo raccontano una partenza molto distante dalle aspettative. Al Maradona si incontrano così due squadre che hanno bisogno di una vittoria, ma con una curiosa contraddizione alle spalle: Allegri non ha mai perso contro i rossoblù, mentre il Bologna ha battuto il Napoli negli ultimi due confronti di Serie A. Nell’attesa del fischio d’inizio puoi passare in rassegna anche gli altri eventi previsti nella giornata sportiva: CONTROLLA SU GOLDBET QUALI DIRETTE SONO IN CALENDARIO, APRI IL PALINSESTO DI LOTTOMATICA E SCOPRI GLI APPUNTAMENTI LIVE oppure CONSULTA VINCITÙ PER VERIFICARE GLI EVENTI SPORTIVI DISPONIBILI.

Dal televisore allo streaming: dove seguire Napoli-Bologna

Per

ci saranno più possibilità rispetto ad altre partite della giornata. Il calcio d'inizio è fissato per le

e l'incontro sarà disponibile integralmente su

, che trasmette tutte le gare del campionato italiano.

La sfida rientra inoltre nelle tre partite del turno proposte in co-esclusiva da

. Sul satellite sarà possibile seguirla attraverso

. La squadra di commento sarà composta da

, con Massimo Ugolini e Francesco Modugno inviati al Maradona.

Anche sul fronte streaming le alternative sono diverse. Oltre all'app di

, gli abbonati Sky potranno utilizzare

, mentre attraverso

sarà disponibile la diretta della programmazione Sky.

Tre sconfitte hanno già trasformato settembre in un esame per Allegri

Il

sembrava l'inizio giusto. Tre settimane più tardi il Napoli si ritrova invece a dover gestire una pressione che nessuno immaginava così presto.

Prima il

, poi il rocambolesco

. Mercoledì è arrivato anche lo

nella prima notte europea della stagione.

Il risultato contro gli inglesi, peraltro, racconta solo parzialmente ciò che è accaduto. Il Napoli è rimasto in partita fino alla fine, ma ha subito a lungo il controllo dell'Arsenal, concedendo un volume di occasioni molto superiore a quello prodotto.

Allegri ha comunque intravisto un progresso nella fase difensiva rispetto alle precedenti sconfitte. È proprio da qui che vuole ripartire: ritrovare compattezza, ridurre gli errori e soprattutto impedire che la squadra perda equilibrio quando la partita si allunga. Il problema è che domenica difendere meglio non basterà. Davanti al proprio pubblico il Napoli dovrà assumersi il peso della partita, produrre più gioco e occupare con maggiore continuità gli ultimi trenta metri. È una richiesta diversa rispetto a quella affrontata contro l'Arsenal e probabilmente più indicativa per capire a che punto sia davvero il lavoro del nuovo allenatore.

Anche l'infermeria complica il momento. Meret e Alisson Santos si sono fermati in Champions, aggiungendosi a Buongiorno, Marianucci, McTominay e Giovane. Anguissa ha invece ricominciato a lavorare con il gruppo, ma le indicazioni della vigilia suggeriscono prudenza sul suo utilizzo dal primo minuto. Per Allegri, quindi, non è soltanto una questione di risultato. Serve cominciare a vedere un Napoli più riconoscibile.

BOLOGNA, ITALIA - 6 SETTEMBRE: Roberto Piccoli del Bologna FC 1909 festeggia dopo aver segnato un gol durante la partita di Serie A tra Bologna FC e US Sassuolo, disputata allo Stadio Renato Dall’Ara il 6 settembre 2026 a Bologna, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Il Bologna ha trovato i primi gol, ma aspetta ancora la prima vittoria

La classifica dei rossoblù è persino più povera:

.

Il Bologna ha perso 1-0 sia contro la Lazio sia contro l'Atalanta. In particolare, la gara con la Dea aveva lasciato più rimpianti del risultato finale, perché la squadra di Domenico Tedesco aveva costruito abbastanza per raccogliere qualcosa.

Contro il Sassuolo è finalmente arrivato lo sblocco offensivo.

Il

ha portato le prime reti del campionato, firmate da

, ma ha contemporaneamente evidenziato ciò che ancora non funziona. Troppi duelli persi, distanze non sempre corrette quando viene superata la prima pressione e una difesa vulnerabile quando la partita perde ordine.

La trasferta di Napoli pone quindi un problema interessante. Il Bologna deve fare punti, ma potrebbe trovare proprio al Maradona il tipo di partita più congeniale alle proprie caratteristiche. Non sarà obbligato a gestire continuamente il pallone. Con Cambiaghi capace di attaccare la profondità, Bernardeschi tra fascia e zona centrale e Odgaard libero di muoversi alle spalle della punta, i rossoblù hanno giocatori adatti a sfruttare gli spazi che il Napoli inevitabilmente dovrà concedere cercando la vittoria. Mancherà però Riccardo Orsolini, ancora fermo per il problema muscolare. Un'assenza pesante per una squadra che deve già trovare nuovi equilibri offensivi. E in panchina non potrà esserci neppure Tedesco, squalificato dopo l'espulsione contro il Sassuolo: a guidare la squadra a bordo campo sarà il suo vice Massimo Tarozzi.

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La chiave tattica: il Napoli dovrà fare qualcosa che finora gli è riuscito poco

Contro l'Arsenal il Napoli ha trascorso lunghi periodi senza pallone. Domenica il copione dovrebbe essere completamente diverso.

Il Bologna può lasciare l'iniziativa agli azzurri e provare a trasformare

.

Per questo la posizione di

diventa centrale.

Allegri

ha bisogno che il regista riesca a ricevere oltre la prima pressione, evitando che l'uscita dipenda esclusivamente dai centrali. Se il Bologna riuscisse a schermarlo con Odgaard e Piccoli, Napoli potrebbe essere costretto ad allargare continuamente il gioco verso Di Lorenzo e Spinazzola.

Ed è proprio sulle fasce che si apre il secondo tema della partita. Politano può entrare dentro il campo per liberare la corsia a Di Lorenzo, mentre dall'altra parte Lang offre caratteristiche più dirette e una maggiore predisposizione all'uno contro uno. La sua presenza sarebbe particolarmente utile contro una difesa che può soffrire quando viene costretta a scivolare rapidamente da un lato all'altro. Højlund dovrà invece evitare di diventare un riferimento troppo statico. Heggem e Theate possono gestire un centravanti che rimane continuamente tra loro. Molto più difficile sarebbe seguirlo se il danese iniziasse ad abbassarsi per combinare con i centrocampisti o attaccasse il corridoio tra centrale e terzino.

Il Bologna cercherà il campo opposto. Quando recupererà palla, Cambiaghi è il giocatore che può trasformare maggiormente la partita. Se Di Lorenzo salirà per accompagnare Politano, il rossoblù potrà attaccare lo spazio alle sue spalle e costringere Rrahmani a difendere lateralmente. Bernardeschi può invece creare superiorità attraverso movimenti interni, lasciando la corsia a Holm. Odgaard avrà il compito di muoversi tra Lobotka e la linea difensiva, cercando di costringere uno dei centrocampisti napoletani a scegliere se seguirlo oppure proteggere la zona. Ecco perché il problema principale di Allegri potrebbe non essere quanto attaccherà il Napoli, ma come resterà disposto mentre attacca. Dopo tre sconfitte consecutive, il Maradona chiederà alla squadra di andare avanti. Farlo perdendo equilibrio sarebbe esattamente ciò che il Bologna aspetta.

BOLOGNA, ITALIA - 6 SETTEMBRE: Artem Dovbyk del Bologna FC 1909 festeggia dopo aver segnato un gol durante la partita di Serie A tra Bologna FC e US Sassuolo, disputata allo Stadio Renato Dall’Ara il 6 settembre 2026 a Bologna, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Probabili formazioni: Lang può avere la sua occasione, Piccoli davanti a Dovbyk

Il Napoli dovrebbe costruire con un

. Gilmour può alternarsi con Lobotka nell'abbassamento verso i centrali, permettendo al regista slovacco di ricevere anche qualche metro più avanti. Vergara avrà invece il compito di portare corsa e inserimenti in un centrocampo privo di diversi titolari.

Sulle fasce la struttura sarà asimmetrica. Politano tende naturalmente ad accentrarsi sul sinistro e può aprire il corridoio per Di Lorenzo; Lang dovrebbe invece cercare più spesso il duello diretto. Højlund dovrà muoversi molto per impedire ai centrali del Bologna di difendere sempre frontalmente.

Il Bologna può passare dal 4-2-3-1 al 4-4-2 in fase di pressione. Ferguson e Moro dovranno soprattutto impedire al Napoli di giocare facilmente attraverso Lobotka, mentre Bernardeschi e Cambiaghi avranno compiti differenti: il primo può entrare dentro il campo e partecipare alla rifinitura, il secondo deve dare profondità e velocità alla transizione. Odgaard sarà il raccordo. Se riuscirà a ricevere alle spalle dei centrocampisti azzurri, Piccoli potrà concentrarsi maggiormente sull'attacco dell'area e della profondità.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, Vergara; Politano, Højlund, Lang. Allenatore: Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Ferguson, Moro; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Piccoli. Allenatore: Tedesco (in panchina Tarozzi per la squalifica del tecnico).

Napoli-Bologna, tutte le coordinate per seguirla