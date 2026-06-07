La sfida di tennis tra Emma Navarro e Caty McNally è valida per i sedicesimi di finale del torneo e si gioca lunedì 8 giugno alle ore 10:00. Un derby statunitense molto interessante tra due giocatrici che si conoscono bene e che puntano a conquistare un posto negli ottavi di finale. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Navarro arriva a questo appuntamento con grande fiducia e con risultati importanti ottenuti negli ultimi mesi. L’americana proverà a sfruttare la sua solidità da fondo campo e la capacità di gestire i momenti decisivi.

La McNally, invece, è una giocatrice molto aggressiva e dotata di ottime qualità tecniche. La statunitense cercherà di imporre il proprio ritmo e prendere l’iniziativa fin dai primi game.

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Il momento delle due tenniste

Navarro cercherà di imporre continuità e solidità negli scambi per controllare il match.

McNally proverà invece a rispondere con aggressività e varietà di colpi, cercando di prendere in mano l’iniziativa.

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