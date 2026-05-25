Mariano Navone e Jenson Brooksby si affrontano nel turno inaugurale del Roland Garros. Navone arriva con risultati migliori nelle ultime settimane (finale e più turni avanzati nei tornei recenti) e una maggiore solidità nei momenti chiave, sia in risposta che nella gestione delle palle break. Brooksby invece fatica da tempo a trovare continuità, con poche vittorie nelle ultime uscite e un rendimento inferiore nei game di pressione. Guarda ora il Roland Garros GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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