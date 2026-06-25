Mariano Navone e Flavio Cobolli si affrontano nel primo turno di Wimbledon 2026, in una sfida che mette di fronte due giocatori con caratteristiche molto diverse. L’argentino arriva all’appuntamento londinese con poca esperienza sulla superficie verde, mentre l’azzurro si presenta dopo una straordinaria prima parte di stagione che lo ha visto protagonista anche al Roland Garros. Cobolli parte con i favori del pronostico grazie alla migliore classifica, alla crescita mostrata negli ultimi mesi e a un gioco più adatto alle condizioni veloci dell’erba, ma Navone proverà a rendere la partita combattuta facendo leva sulla sua solidità da fondo campo. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Navone

arriva asenza particolari certezze sul rendimento sull’erba, una superficie sulla quale non ha ancora trovato grande continuità. L’argentino ha disputato soltanto un incontro di preparazione prima dei Championships, uscendo al primo turno dell’ATP 250 di Maiorca contro Lorenzo Sonego dopo quasi tre ore di battaglia.

Il suo tennis fatto di grande resistenza, intensità negli scambi e capacità di difendersi da fondo può essere efficace anche contro avversari più aggressivi, ma dovrà migliorare soprattutto negli spostamenti e nella gestione dei punti brevi tipici dell’erba.

Qui Cobolli

arriva invece a Londra con grande fiducia dopo un periodo di crescita importante, culminato con la finale raggiunta al Roland Garros contro Alexander Zverev. Il debutto sull’erba ad Halle non è stato positivo, con la sconfitta immediata contro Frances Tiafoe, ma il talento e la maturità mostrati nei mesi precedenti rappresentano un vantaggio importante.

L’italiano ha già battuto Navone nell’unico precedente disputato a Umago nel 2024 e punta a sfruttare servizio, aggressività e maggiore adattamento alla superficie per iniziare nel migliore dei modi la sua avventura a Wimbledon.

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